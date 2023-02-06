【大行報告】 玖龍紙業發盈警 中期轉虧至少12.5億 美銀里昂看法大不同

玖龍紙業（02689）發盈警，預期截至去年12月底止中期錄虧損約12.5億至14.5億元人民幣，對上財年同期則錄得純利27.7億元人民幣。加上遭大行降目標價，股價一度跌逾8%，低見6.28元，收報6.56元，跌4.5%，成交額1.4億元。

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美銀證券發表研究報告指，今年1至2月玖龍紙業仍處於虧損狀態，庫存維持約140萬噸，遠高於正常的水平。報告指，雖然預計中國重新開放後需求復甦和利潤率改善，但仍對其截至今年6月底止下半財年的表現持審慎態度，主要是因為行業供過於求，有行業專家預計今年產能擴張約350萬噸。該行將其目標價由7元下調17%至5.8元，並重申「跑輸大市」評級。

不過，里昂則看好玖紙前景。該行認為，由於內地重新開放後需求前景更佳，加上原材料成本降，料其未來數月盈利能力漸強。該行指出，預期產品均價及利潤有望提高，認為風險回報吸引，因此上調其目標價至9.8元 評級為「買入」。

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記者：郭秀慧