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【中港通關】Klook：政府宣布中港全面開關後首個周末　Klook平台內地瀏覽量增近7倍

Hot Talk 17:33 2023/02/06

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【中港通關】Klook：政府宣布中港全面開關後首個周末　Klook平台內地瀏覽量增近7倍

自香港政府於2月3日宣布中港全面開關後，市民北上意欲進一步提升。據Klook內部數據所得，政策宣布後首個周末，Klook平台上有關內地的瀏覽量較上月同期增近7倍；按周比較，整體內地預訂量及瀏覽量亦錄得約1.5倍增長。

Klook指，現時市民仍暫傾向短途行程及選擇就近城市，並以2至3日的短途行程為主，農曆新年期間整體內地預訂量按年增長188%，相信與不少港人計劃短途旅遊或回內地探親。

首五位的住宿玩樂景點亦以廣州城市為主

根據平台上有關預訂量的數據，首五位內地的熱門城市分別為深圳、廣州及上海，其後為珠海及北京。

首五位的住宿玩樂景點亦以廣州城市為主，分別為珠海禦溫泉渡假村酒店、廣州熱雪奇跡（融創雪世界）、上海迪士尼樂園、北京環球影城及廣州長隆野生動物世界。

Klook指，1月份內地用戶預訂香港活動的數量較上月升190%，當中以樂園及景點玩樂和酒店住宿及Staycation為主，預料未來中港出入境人數將持續上升，平台將增設更多往返兩地交通及酒店住宿。

相關文章：【香港經濟】中港全面通關　美銀：香港零售銷售次季料有雙位數增長

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編輯：陳韻妍

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