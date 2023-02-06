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【美股焦點】甲骨文擬投資15億美元　沙特阿拉伯設新數據中心

股市 17:41 2023/02/06

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【美股焦點】甲骨文擬投資15億美元　沙特阿拉伯設新數據中心

商業軟件開發商甲骨文（Oracle ，美︰ORCL）據報計劃在沙特阿拉伯投資15億美元（折合約118億港元），擴大其在沙特阿拉伯的雲業務布局，在該國首都利雅得開設其全球第三個公共雲業務區域（cloud region）。

雲計算業務的需求增加下，甲骨文、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）及Google（GOOGL.US）等美資科技巨擘，正在世界各地建數據中心，以加快數據傳輸速率。

甲骨文高級副總裁 Nick Redshaw接受路透社採訪表示，公司正敲定利雅得地區雲業務的計劃，預計該投資將在數年内完成，惟暫未公布計劃落實的日期及細節。與此同時，甲骨文將在另一港口城市吉達（Jeddah）擴大其雲區域容量。Redshaw還表示，公司正與沙特政府密切合作，以敲定該地區總部要求的具體計劃。

獲未來之城「NEOM」雲基礎合同

此外，甲骨文還贏得「NEOM」雲基礎設施合同，「NEOM」是沙特王儲穆罕默德上任後提出的計劃，冀打造成特大城市及經濟區，預計投資額高達5000億美元。Redshaw指，NEOM項目成公司在阿拉伯地區最大的雲計算能力消費客戶之一。

近年來，沙特已投入數千億美元用於經濟轉型，王儲穆罕默德先前提出「2030年願景」，而沙特官員據報已敦促國際公司加大在沙特投資，並將其地區總部遷至利雅得。

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