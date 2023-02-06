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【券商點睇】美銀證券：宏觀挑戰下下調每股盈測 歐舒丹目標價降至28元

股樓投資 17:24 2023/02/06

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美銀證券表示，將歐舒丹（00973）2023財年至2024財年每股盈利預測分別下調13%及9%，以反映宏觀挑戰，並將目標價由32元下調至28元，但維持「買入」評級。歐舒丹周一（6日）收市報18.96元，跌幅4.1%。

 

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

 

該行指出，歐舒丹截至去年12月底止2023財年第三財季銷售僅升4.5%，比起上半年度16%升幅顯著回落；而且公司在宏觀經濟及內地疫情的影響而下調業務指引，將2023財年收入增長預測由15%至16%下調至低雙位數，經營利潤率由逾16%降至14%。不過該行預期，公司今年1月主要市場均錄得較佳的增長趨勢。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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L'OCCITANE（00973） 每股盈利 目標價 買入 港股

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