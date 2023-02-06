【經濟預測】渣打上調本港今年經濟增長預測至3.2% 預計失業率將長時間保持低位

疫情退卻，全球經濟準備進入復甦階段，而渣打香港亦發表報告，上調香港全年本地生產總值預測，2023年的增長預測將由2.4%調升至3.2%，2024年由2.5%調整至3.6%。

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渣打預期香港明年的經濟增長會集中在下半年，當中, 首季經濟增長估計只有百分之0.6%, 低於早前預期的百分之1.1%，主要受內地訪客來港較預期低、旅遊零售業補充人手需時等因素影響，而第三和第四季增長預期上調至高達5.2%和5.8%。該行認為內地零售需求會在下半年更為強勁，發達經濟體在上半年衰退後會恢復增長，而去年第四季經濟增長差過預期，基數效應助推今年第四季增長表現，因此較看好香港下半年經濟表現。

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另外渣打亦估計，本港短期的供應樽頸以及勞動力短缺會阻礙旅遊業的復甦步伐。另一方面，儘管失業率會在較長時間內保持低位，但由於勞動人口難以出現明顯增長，導致勞動力市場持續緊張，加上需求前景更加樂觀，因此渣打上調將今年通脹預測由百分之1.9,上調至百分之2.3。

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撰文：鄭日棱