  • 20°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美貿易戰】大摩：中美關係緊張對股市直接影響料有限　限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級

股市 17:13 2023/02/06

分享：

分享：

【中美貿易戰】大摩：中美關係緊張對股市直接影響料有限　限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級

美國早前更新售賣侵權產品的2022年「惡名市場」名單，微信及淘寶均上榜。摩根士丹利報告指，中美關係趨緊張，或會引起短期市場波動，但對股市的直接影響料有限，故該行未有改變對中國股市的樂觀看法。

大摩稱，中資股估值相對新興市場股市仍然吸引，而且中國疫後經濟復甦料可帶動今年企業盈利有逾15%增長，而且未來6至12個月中美關係趨穩定的可見度高，故短線市場波動影響不大。

美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜【下一頁】

美國潛在的投資禁令，對中國資本結構短線只有輕微影響，因美國對中國的高科技投資，於2018至2021年只佔中國外商直接投資（FDI）約0.5%，長遠中國可通過利用其製造業生態系統（如電動車及可再生能源）的競爭力及持續結構性舉措，抵銷生產力下降的溢出效應

大摩認為，投資海外的禁令是保障科技領導地位的主要防禦政策，相信中美兩國的行業競爭將會擴大，而供應鏈分散的趨勢意味資本開支將呈結構性增加。

中國以外的亞洲科技企業將因此受惠

從下而上的投資策略來看，中美關係緊張的影響有限，但限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級，意味投資回報率將下降，而中國以外的亞洲科技企業將因此受惠，特別是存儲空間（memory space），因資本密集度降低、可持續回報更高及競爭減少帶來股票重新估值的機會。

隨本土化加速，內地軟件行業也可能受益。現時美國禁令未有涉及醫療保健及汽車行業，但基於美國在相關行業的投資相對大，故兩大行業亦值得關注。

更多【即市財經分析】文章

【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

開市追揸沽
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

相關文章：【大行看法】渣打梁振輝：恒指料退守約20000關、留意兩大支持位　「2月是做功課時間，大家可買得更舒服」

相關文章：【大行看法】光銀林樵基：市場靜待業績期及內地兩會　料市況未來幾周持續波動

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 中國市場 投資策略 FDI 中美貿易戰 貿易戰 晶片 中美關係 貿易
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【證監會人手】證監會流失率輕微改善至11.5%、初級專業人員走18%　梁鳳儀預告月底諮詢虛擬資產平台指引

下一篇文章

【半新股】億華通全日升近3%　獲深交所調入港股通標的證券名單、兼行使超額配股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）
【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」
【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」
【港股市況】滙豐逆市升逾1%、商湯升逾6%　ATM向下、恒指全日跌438點（不斷更新）
【港股市況】滙豐逆市升逾1%、商湯升逾6%　ATM向下、恒指全日跌438點（不斷更新）
【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　每百日圓兌港元失6算
【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　每百日圓兌港元失6算
【Morning精點】給十九歲的我暫停公映、 張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差　印度富豪Adani帝國崩潰、這個香港家族也備受牽連？
【Morning精點】給十九歲的我暫停公映、 張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差　印度富豪Adani帝國崩潰、這個香港家族也備受牽連？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款