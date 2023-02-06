▲ 【中美貿易戰】大摩：中美關係緊張對股市直接影響料有限 限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級

美國早前更新售賣侵權產品的2022年「惡名市場」名單，微信及淘寶均上榜。摩根士丹利報告指，中美關係趨緊張，或會引起短期市場波動，但對股市的直接影響料有限，故該行未有改變對中國股市的樂觀看法。

大摩稱，中資股估值相對新興市場股市仍然吸引，而且中國疫後經濟復甦料可帶動今年企業盈利有逾15%增長，而且未來6至12個月中美關係趨穩定的可見度高，故短線市場波動影響不大。

美國最新「惡名市場」名單 微信、淘寶、百度網盤上榜【下一頁】

美國潛在的投資禁令，對中國資本結構短線只有輕微影響，因美國對中國的高科技投資，於2018至2021年只佔中國外商直接投資（FDI）約0.5%，長遠中國可通過利用其製造業生態系統（如電動車及可再生能源）的競爭力及持續結構性舉措，抵銷生產力下降的溢出效應

大摩認為，投資海外的禁令是保障科技領導地位的主要防禦政策，相信中美兩國的行業競爭將會擴大，而供應鏈分散的趨勢意味資本開支將呈結構性增加。

中國以外的亞洲科技企業將因此受惠

從下而上的投資策略來看，中美關係緊張的影響有限，但限制高端芯片發展將窒礙中國半導體行業升級，意味投資回報率將下降，而中國以外的亞洲科技企業將因此受惠，特別是存儲空間（memory space），因資本密集度降低、可持續回報更高及競爭減少帶來股票重新估值的機會。

隨本土化加速，內地軟件行業也可能受益。現時美國禁令未有涉及醫療保健及汽車行業，但基於美國在相關行業的投資相對大，故兩大行業亦值得關注。

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編輯：陳韻妍