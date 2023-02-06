【中國宏橋 1378】 中國宏橋料去年淨利潤跌4成 瑞銀料投資者反應負面 股價一度跌逾7%

中國宏橋（01378）上周五（3日）收市後發盈警，預期去年淨利潤按年減少約40%，而2021年度同期利潤為160.7億元人民幣。股價已連跌3日，今早（6日）低開2%後，一度跌逾7%，低見8.22元，最新報8.48元，跌4.5%，成交額2.9億元。

【中國中免 1880】 中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【見下頁】

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集團解釋，盈利大跌主要由於原材料採購價格上漲幅度大於旗下鋁產品銷售單價的上漲幅度，令公司年內噸鋁毛利下降，加上年內受人民幣大幅貶值影響，令集團計提大額匯兌損失，而2021年同期為匯兌收益。

瑞銀發表研究報告指，宏橋料去年淨利潤按年減少約40%，意味著純利約96億元（人民幣，下同），遜於該行預測的109億元及市場預測的127億元。該行指出，料投資者對此反應負面，主要是業績遜於市場預期，因此維持其「中性」投資評級，目標價亦維持8.5港元。

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記者：郭秀慧