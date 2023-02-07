聯合世界書院周年活動　以七大未來議題啟迪大眾

▲ 一眾「聯合世界書院：開創和平及永續未來的教育」展覽主禮嘉賓為醒獅點睛，象徵展覽正式開始。

今年是香港學生負笈海外聯合世界書院50周年及香港李寶椿聯合世界書院創校30周年，聯合世界書院香港委員會及香港李寶椿聯合世界書院舉辦的「聯合世界書院：開創和平及永續未來的教育」展覽，在2月1日至15日假中環街市舉行，展示書院歷年來的驕人成就，同時亦邀請多位知名傑出校友及行業翹楚參與爐邊會談及一系列前瞻性講座，讓公眾能從中得到啟迪。

學生擊鼓醒獅揭開展覽序幕



2月2日的開幕禮，邀請了民政及青年事務局局長麥美娟、李寶椿聯合世界書院校董會主席湯啟康、李寶椿聯合世界書院校長艾德華、聯合世界書院香港委員會主席楊國猛，以及一眾知名校友出席。

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。

李寶椿聯合世界書院的校董會主席湯啟康表示，學校學生來自接近90個國家，包括也門、寮國等，多元的社經地位、種族、信仰和文化創造與別不同的學習氛圍，有助培養學生開拓國際視野，透過互相學習、生活讓他們了解世界大事。

▲ 李寶椿聯合世界書院校董會主席湯啟康。

來自不同國籍的學生以非洲鼓及中國鼓表演為展覽揭開序幕，及後更有舞獅演出，展現了聯合世界書院教育的多元文化。

▲ 學生以非洲鼓及中國鼓表演。

▲ 學生舞獅演出。

七大主題爐邊會談



是次展覽的亮點是業界人士爐邊會談暨聯誼交流，雲集來自醫學、金融、法律、建築環境、藝術和慈善等領域的20位傑出校友和知名講者，就醫療保健、社會創新、智慧城市、人才轉型、科技創新和可持續發展這七大與未來息息相關的熱門話題，深入探討聯合世界書院教育所帶來的啟發。

「聯合世界書院：開創和平及永續未來的教育」展覽

日期：2月1日至15日

地點：中環街市1樓

業界人士爐邊會談

分享會：晚上6時至7時

聯誼交流：晚上7時至8時

詳情及報名：https://www.lpcuwc30-uwchk50.info/dailyprogram

（特約）