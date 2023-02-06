【中國中免 1880】 中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低

中國中免（01880）上周五（3日）收市後公布去年業績快報，營業總收入按年下跌19.5%，純利更按年大跌48%。中免股價4連跌，今早（6日）低開2.2%後，一度低見218元創逾一個月低位，最多跌近5%，收報219.6元，仍跌4.1%，成交額2.4億元。

大行予中國中免投資評級及目標價﹕

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高盛發表研究報告指，很多旅遊股經過2至3個月強勁反彈後，近日出現獲利回吐，中免也不例外。該行又指，集團去年業績遜預期，去年純利介乎65億至70億元人民幣，意味去年末季純利僅3.97億元人民幣，按季跌43%，主因去年10月海口國際免稅店開幕帶來額外資本開支，加上年底旺季較多的折扣及推廣活動，即使公司指毛利率按季穩定，但該行仍對海口店盈利能力憂慮。

該行相信，中免股價短期將承壓。不過，該行同時強調對中免前景仍保持樂觀，因五一勞動節將至，料海外旅遊復甦將帶來額外的免稅店收入。該行維持中免「買入」投資評級，並續列確信買入名單，目標價亦維持288元不變。

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記者：郭秀慧