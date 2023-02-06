  • 20°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國中免 1880】 中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低

股樓投資 17:04 2023/02/06

分享：

分享：

中國中免（01880）上周五（3日）收市後公布去年業績快報，營業總收入按年下跌19.5%，純利更按年大跌48%。中免股價4連跌，今早（6日）低開2.2%後，一度低見218元創逾一個月低位，最多跌近5%，收報219.6元，仍跌4.1%，成交額2.4億元。

大行予中國中免投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +4
    +3

高盛發表研究報告指，很多旅遊股經過2至3個月強勁反彈後，近日出現獲利回吐，中免也不例外。該行又指，集團去年業績遜預期，去年純利介乎65億至70億元人民幣，意味去年末季純利僅3.97億元人民幣，按季跌43%，主因去年10月海口國際免稅店開幕帶來額外資本開支，加上年底旺季較多的折扣及推廣活動，即使公司指毛利率按季穩定，但該行仍對海口店盈利能力憂慮。

該行相信，中免股價短期將承壓。不過，該行同時強調對中免前景仍保持樂觀，因五一勞動節將至，料海外旅遊復甦將帶來額外的免稅店收入。該行維持中免「買入」投資評級，並續列確信買入名單，目標價亦維持288元不變。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 中國中免（01880） 遜於預期 買入 目標價

上一篇文章

【中國宏橋 1378】 中國宏橋料去年淨利潤跌4成 瑞銀料投資者反應負面 股價一度跌逾7%

下一篇文章

【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

外籍工程師金鐘工作　月花8000元　租粉嶺One Innovale 209呎單位
外籍工程師金鐘工作　月花8000元　租粉嶺One Innovale 209呎單位
【改變策略？】迪士尼去年串流業務虧損15億美元　傳考慮出售旗下電影和節目
【改變策略？】迪士尼去年串流業務虧損15億美元　傳考慮出售旗下電影和節目
白居二客「一筆過」支付170萬　購屯門公屋建生邨
白居二客「一筆過」支付170萬　購屯門公屋建生邨
【著數優惠】麥當勞App享$1元歎大可樂 嗌麥麥指定餐 即送自動泡沫洗手液機套裝
【著數優惠】麥當勞App享$1元歎大可樂 嗌麥麥指定餐 即送自動泡沫洗手液機套裝
浪澄灣海景戶放租3日　家庭客大膽購價　租金低市價一成
浪澄灣海景戶放租3日　家庭客大膽購價　租金低市價一成
港島區港鐵上蓋「新地屋苑」 2房單位「5字頭」買得到 呎價只需1.28萬元
港島區港鐵上蓋「新地屋苑」 2房單位「5字頭」買得到 呎價只需1.28萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款