【航天科技】美航天初創研3D打印火箭　料生產僅需60日

航天產業是不少美國科企的發展重點，美國航天初創公司相對論空間（Relativity Space），正研究使用其第四代3D打印機，以水平打印方式，生產出比傳統方法快得多、需要的零件更少，且可重複使用的「Terran R」火箭系列。

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據外媒《CNBC》的報道，初創科企相對論空間成立約8年，一直致力研究出一種主要使用3D 打印結構和零件，來製造火箭的新穎方法，更在去年入選CNBC Disruptor 50。該企行政總裁Tim Ellis表示，該企的金屬3D打印機Stargate已進入第四代，並正用作構建Terran R主要結構。

Ellis指，第四代的打印機由以往的垂直打印方法，變成水平打印。雖然水平打印「似乎非常違反直覺，但的確使打印頭的物理特性中，發生了一定的變化，從而（令生產速度）變得非常快。」經測試後，其生產速度比第三代快至少7倍至12倍。該企目標是在短短60日內，便可用原材料製造出火箭。

此外，該企的第一支火箭「Terran 1」，目前正在羅里達州的卡納維拉角太空軍基地（CCSFS）16號發射場中，為首次發射作最後階段的準備。據國外火箭資訊及升空直播網站《RocketLaunch.Live》指，Terran 1暫定於今個月內進行首次發射。

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責任編輯：殷凱怡

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