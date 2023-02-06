日清去年首三季 溢利按年增2.6%

日清食品(01475)公布，截至去年底止9個月，公司收入為30.8億元，按年增7.8％；毛利為9.7億元，按年增8.2％；期內溢利則按年增加2.6%至2.65億元。日清全日收報6.8元，無起跌。

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日清表示，高增值麵市場持續在中國大陸擴張。集團積極擴展其銷售地域，並強化其合味道品牌。收入按年擴大，此乃由於實施價格調整所致。溢利亦按年上升，由於收入增長抵銷了原材料成本上漲。另外，當地貨幣兌日圓換算升值亦對收入及溢利產生正面影響。

另外，日清食品母公司日本日清亦列出其中國業務首三季營運數據。同期分部的收入為494.6億日圓，按年增(23.6%，核心經營溢利為54億日圓，按年增加25%，及經營溢利為58.9億日圓，按年增41.6%。撇除匯率因素後，收入為420.2億日圓，按年增5%，及核心經營溢利為46億日圓，按年增6.6%。

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