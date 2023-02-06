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西班牙逾百人疑感染沙門氏菌 民眾被敦促煮熟蛋餅

環球社會熱點 17:25 2023/02/06

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西班牙蛋餅是當地著名菜式，因煮法﹑食材簡單及美味深受歡迎。但當地據報有逾100人進食蛋餅後不適，有醫學研究員敦促民眾應煮熟蛋餅。西班牙近期卻下修食物安全指引，餐廳需使用攝氏70度的高溫烹飪未經消毒的雞蛋。

東電用福島核廢水養比目魚 稱放射性物質檢驗未超標 【下一頁】

西班牙首都馬德里餐廳Casa Dani蛋餅非常著名，每日出售數目可達700個。但近期101人在進食後懷疑沙門氏菌中毒，其中13人更需留院接受治療。Casa Dani亦為事件致歉，並於1月底時暫停營業，直至衛生局調查結束。

西班牙北部生物醫學研究中心La Rioja Centre研究員María del Toro表示，民眾無論在餐廳或在家進食蛋餅時需要小心。她指明白大家希望享用未完全煮熟，蛋液仍在流淌狀態的蛋餅，但有關煮法具有風險，對兒童、免疫力較低、長者及孕婦而言尤其如是。

《刺針》：薄血藥現致命副作用隱憂 研究數據不實 【下一頁】

María del Toro再三呼籲民眾，在烹飪雞肉及雞蛋菜式時亦需小心，因為食材或被沙門氏菌感染。她周日（5日）更於社交媒體Twitter上發文形容，進食蛋液仍在流淌的蛋餅，猶如和沙門氏菌玩「命運之輪」。

西班牙去年12月更新食品安全指引，指烹飪未經消毒的雞蛋時需要使用攝氏70度的高溫煮2秒，或用攝氏63度高溫煮20秒，較此前的需用攝氏75度高溫烹飪有所放寬。馬德里政府則建議，若民眾希望進食未完全煮熟的雞蛋，可使用經巴氏消毒法處理的雞蛋。

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責任編輯：李俊儀

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