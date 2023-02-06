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北韓開城傳每日數十人餓死 金正恩兩度關注

環球社會熱點 16:39 2023/02/06

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北韓近日罕見短時間內兩次召開勞動黨全體會議，今次議題更是農業問題，再次掀起當地糧食問題猜疑。有消息指出，被視為富裕地區的開城近日出現飢荒，每日數十人餓死。領袖金正恩曾兩度親自處理，但情況被指未改善。

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韓聯社引述消息人士報稱，身為特別市的開城被視為北韓的富裕地區，但近日受糧食荒影響，每日據傳有數十人死於飢餓。韓聯社指開城貴為富人區域亦有如此情況，可見北韓糧食問題嚴峻。

據報金正恩聽取開城情況後，上月中曾派高層官員到當地了解。但開城混亂加劇，金正恩上月底再派道信考察。有指金正恩在首次考察後，下令2月起按國定價格半價供應糧食。隨第二次考察後，金正恩更決定免費分配糧食。

消息人士指出，北韓各地政府接到指示，要求2月開始上繳部分配糧，相信為填補開城開倉後的空缺。北韓媒體亦被指積極宣傳「捐獻愛國米運動」鼓勵農民捐出糧食。另有當地媒體報稱，多個政府部門向國家捐糧事跡。

韓聯社分析認為，金正恩去年底改行由官方直接生產的「新糧食政策」，拒絕市集的市場調節機制，導致採購糧食出現問題。南韓政府人員認為，北韓民眾現時面對的糧食難關不亞於「苦難行軍」。

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然而，金正恩相信無意改動政策，繼續把原本用以解決糧食問題的資金撥予發展核武，分析憂慮恐怕釀成更多悲劇。

北韓通常一年兩度召開黨全體大會，但近期罕見地短暫時間內兩度召開會議，而且農業問題更被定為議題。韓聯社指此舉反映北韓面對嚴峻糧食問題。

南韓統一部數據指出，北韓2022年糧食產量減少約3.8%。聯合國糧農組織去年的報告亦提出，北韓需要外部糧食援助。

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責任編輯：吳漢培

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