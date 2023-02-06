【大行報告】花旗：數據趨勢反映下行風險 舜宇光學或有獲利回吐壓力

花旗指出，舜宇光學（02382）1月份出貨量數據或乏善可陳，其數據趨勢惡化可能反映出近期存在下行風險，因此將對舜宇光學展開為期30天的負面觀察，料未來幾星期數據會因假期效應而減弱，並將目標價由160元下調至140元。舜宇光學周一（6日）收市報104.5元，跌幅6.9元。



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自去年第四季起，該行一直把舜宇列為Android手機市場復甦趨勢的首選股份，現時公司股價已由低位累計反彈75%。該行認為，雖然目前仍處於歷史估值的較低水平，但隨著農曆新年數據發布，市場樂觀情緒或會轉弱，料可能會有獲利回吐壓力。





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不過花旗亦強調，對於舜宇基本面出現週期性復甦的長期看法維持不變，並維持「買入」評級。

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撰文：鄭昊彤