【消委會】消委會公佈2022年投訴排名 食肆及娛樂服務類別居榜首 網購投訴衝破一萬宗

消費者委員會公佈去年接獲的整體消費者投訴數字，相比2021的輕微下跌趨勢，重上3萬宗的水平，合共錄得30,764宗投訴，按年上升12%。

【大行報告】花旗：數據趨勢反映下行風險 舜宇光學或有獲利回吐壓力【下一頁】

而為了準確反映居港消費的投訴，去年的投訴分析撇除了涉及內地消費者，投訴以香港作商業登記，但主要營運據點並非在港的內地網上購物平台相關的投訴。整體而言，消委會在2022年共接獲 28,338宗投訴，較2021年的 26,506宗投訴增加7%，涉及金額超過10億元（$1,069,460,509）。去年與「服務」相關的投訴佔54%，與「貨品」有關的投訴則佔46%，比例與過往相若。

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

在眾多投訴類型當中，去年涉及食肆及娛樂服務的消費者投訴一躍成為首位，全年相關投訴達3,128宗，較對上一年（2,182宗）急增43%。投訴主要涉及延期／沒有送貨／遺失佔最多（806宗），較2021年增加144%，其次是價格／收費爭議（603宗），和更改／終止合約的投訴（584宗）。該類別中，以外賣點餐平台的投訴最多（1,089宗）, 佔該類別的35%；其次為食肆的投訴（846宗，佔27%）。而主題公園的相關投訴亦於去年急增逾4.5倍（459%）至324宗。

3類接獲最多消費投訴的類別

整體投訴／排名 網購投訴／排名 食肆及娛樂服務 3,128／第1位 1,748／第1位 旅遊事務 2,573／第3位 1,611／第2位 電器用品 2,916／第2位 947／第3位

另外由於疫情加速了網購的普及化，衍生的消費者投訴亦迅速浮現，並遍及不同消費產品及服務。去年涉及網購的消費者投訴逾1萬宗，達10,686宗，按年增加逾7成（73%），佔整體投訴接近4成（38%），涉及金額更較前一年大幅增加接近1倍（92%），超過3,600萬元。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【中國中免 1880】 中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱