【格林美獎】麥當娜變樣亮相 網民認唔出求咪再整容

第65屆格林美頒獎禮（Grammy Awards）於美國時間周日（5日）舉行，樂壇天后麥當娜（Madonna）以黑色型格西裝裙造型亮相。但麥當娜被指再度大變樣，不少網民驚呼認不出她，更有粉絲請求麥當娜不要再整容。

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64歲的麥當娜將一頭金髮紮成多條辮子，以白恤衫配黑色西裝外套及同色開叉長裙，襯上絲襪和紫色厚底高踭鞋，造型十分型格。

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不過麥當娜的樣貌再出現變化，嘴唇變得更豐盈，面部也似乎變得較僵硬。

不少網民都在社交媒體Twitter發文，質疑麥當娜疑似整容過度。有網民指自己有觀看格林美獎，但根本看不出這是麥當娜。

其中一名網民指現在已幾乎認不出麥當娜，請求她停止整容，接受人會衰老的過程。

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也有與麥當娜年齡相差無幾的女網民，於Twitter貼出自己的照片。她表示看到麥當娜於格林美獎的造型後，慶幸64歲的自己不會整容和注射肉毒桿菌素。

不過有粉絲為麥當娜辯護，指無論外界如何攻擊其外表，麥當娜無可否認仍是最成功的藝人，又貼出麥當娜過往亮相的影片反擊。

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責任編輯：鄭錦玲