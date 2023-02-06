  • 20°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】恒生一周3度狠削港元定存息 半年期年息報3.39厘

16:19 2023/02/06

分享：

分享：

恒生6日內已3度狠削港元定存息。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

中港正式全面通關，跨境資金更易進出，資金流打通後，港銀毋須鬥搶存。經歷上周21間大小銀行齊劈減港元定期存款息，今天（2月6日）仍有8間業界再減定存息，創下自去年第4季以來單日最多銀行削減定存息。最矚目的是恒生 （00011） ，自上周三（2月1日）至今，該行短短6天內已罕有3度劈息，新近再大幅下調3個月、6個月及1年期年息，又取消1個月年息2.59厘。

趕乘劈息快車還有招商永隆下調半年或以下較短息，當中削幅最大是3個月，年息調低0.1厘至3.2厘；東亞 （00023） 撤1年4厘息，該存期息率現只得3.95厘；建行亞洲，更兩連降3個月或以上年息，累削0.25厘，當前3個月、半年及1年年息僅3.4厘。南商亦把1年4厘息下架，現時該存期息率僅3.9厘。

另有3間虛擬銀行將存息一減再減，港交所 （00388） 、工銀亞洲及騰訊 （00700） 有份的虛銀、富融（Fusion Bank）調低3個月或以上年息，把3個月的3厘年息下架，現只得2.9厘；半年及1年年息狠削0.3厘至險守3厘。另外，小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）削3個月年息0.15厘後，現僅得3.3厘。同樣，平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）亦向3個月年息埋手，下調0.3厘至3.35厘。尚幸大眾銀行今天逆市獨加1個月短存年息0.1厘至1.8厘。

儲利市錢揀銀行3妙法 港元定存息最高18厘【下一頁

專家指2月開局4大行已輪流劈息，叠加通關效應，料中小行再跟減，減息潮持續至下月底，臨近季結才稍歇。恒生自今年以來已第5度減息，而本月短短6天已3度出手。

比拼4大行的港元定存息，先說3個月期年息，恒生於上周四（2月2日）把特選客戶網上續期定存年息，從原本的4.68厘勁減1.08厘至3.6厘，今天則狠削指定理財戶的年息0.4厘至3.19厘；中銀香港於2月2日調低年息0.2厘，至3.5厘；滙豐也於2月1日減年息0.2厘至3.5厘；渣打香港 （02888） 亦於2月1日減年息0.2厘至3.2厘，且只供中小企客戶。

半年期年息方面，恒生於上周三撤特選客戶4.68厘；今天驟劈指定理財戶0.5厘至3.39厘，後者的息率在4大行中頓變最低；中銀於2月2日下調0.1厘至3.8厘；滙豐也於2月1日調低0.2厘至失守4厘，現僅報3.8厘；渣打於2月1日更狠削0.3厘在3.6厘。

論及1年期息率，滙豐於2月1日減0.1厘至4.1厘；中銀於2月2日削0.1厘，至險守4厘；渣打於2月1日也削0.2厘，更失守4厘關，現僅報3.8厘。恒生今天下降0.5厘至3.3厘，在4大行變最低。

澳元定存全城最高15厘【下一頁

恒生今午回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.3%厘。

另方面，單以上周五（2月3日）計，已多達7銀行減息，包括富邦全面劈息，目前半年及1年年息僅3.4厘；集友取消中長息4厘；大新 （02356） 把1年息率3.9厘下架；星展、交銀香港與大眾銀行更一周3連減。

港滙今天轉弱，1個月拆息終止連跌10天，今天稍回升至2.47厘。檢視港元定存高息榜，現時1個月年息以滙豐（HSBC）「交易薈」的10厘領先；3個月年息以花旗的4.88厘稱冠。論及冠絕全城的高息王，中銀香港 （02388） 於本周五（10日）推7天18厘奪冠。

更多【高息定存】文章

【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

開市追揸沽
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

相關文章：【人幣定存】1年人幣定存息最高2.9厘 港銀存息走勢呈兩極化

【歐元定存】歐元定存息最高7厘 中資行出招搶吸資金

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 天星銀行 富融銀行 虛擬銀行 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【轉數快】轉數快累計逾1160萬個登記 電子利市刺激上客量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存1年最高4.3厘 大戶穩袋逾21萬利息
【港元定存】港元定存1年最高4.3厘 大戶穩袋逾21萬利息
阿凡達2登史上最高票房第4位　勞力士潛水王Deepsea記一功
阿凡達2登史上最高票房第4位　勞力士潛水王Deepsea記一功
【3D圖像】CMOS激光雷達　手機也可拍3D圖像
【3D圖像】CMOS激光雷達　手機也可拍3D圖像
【成功之道】公司「守護神」唔易做　施熙德：要必備勤奮+應變能力條件
【成功之道】公司「守護神」唔易做　施熙德：要必備勤奮+應變能力條件
【港元定存】港元定存息1年最高4.2厘 中銀香港今年首度劈息
【港元定存】港元定存息1年最高4.2厘 中銀香港今年首度劈息
【港元定期存款】港元定存1年最高4.65厘　專家：宜鎖定高息定存
【港元定期存款】港元定存1年最高4.65厘　專家：宜鎖定高息定存
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款