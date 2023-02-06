【港元定存】恒生一周3度狠削港元定存息 半年期年息報3.39厘

▲ 恒生6日內已3度狠削港元定存息。

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中港正式全面通關，跨境資金更易進出，資金流打通後，港銀毋須鬥搶存。經歷上周21間大小銀行齊劈減港元定期存款息，今天（2月6日）仍有8間業界再減定存息，創下自去年第4季以來單日最多銀行削減定存息。最矚目的是恒生 （00011） ，自上周三（2月1日）至今，該行短短6天內已罕有3度劈息，新近再大幅下調3個月、6個月及1年期年息，又取消1個月年息2.59厘。

趕乘劈息快車還有招商永隆下調半年或以下較短息，當中削幅最大是3個月，年息調低0.1厘至3.2厘；東亞 （00023） 撤1年4厘息，該存期息率現只得3.95厘；建行亞洲，更兩連降3個月或以上年息，累削0.25厘，當前3個月、半年及1年年息僅3.4厘。南商亦把1年4厘息下架，現時該存期息率僅3.9厘。

另有3間虛擬銀行將存息一減再減，港交所 （00388） 、工銀亞洲及騰訊 （00700） 有份的虛銀、富融（Fusion Bank）調低3個月或以上年息，把3個月的3厘年息下架，現只得2.9厘；半年及1年年息狠削0.3厘至險守3厘。另外，小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）削3個月年息0.15厘後，現僅得3.3厘。同樣，平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）亦向3個月年息埋手，下調0.3厘至3.35厘。尚幸大眾銀行今天逆市獨加1個月短存年息0.1厘至1.8厘。

儲利市錢揀銀行3妙法 港元定存息最高18厘【下一頁】

專家指2月開局4大行已輪流劈息，叠加通關效應，料中小行再跟減，減息潮持續至下月底，臨近季結才稍歇。恒生自今年以來已第5度減息，而本月短短6天已3度出手。

比拼4大行的港元定存息，先說3個月期年息，恒生於上周四（2月2日）把特選客戶網上續期定存年息，從原本的4.68厘勁減1.08厘至3.6厘，今天則狠削指定理財戶的年息0.4厘至3.19厘；中銀香港於2月2日調低年息0.2厘，至3.5厘；滙豐也於2月1日減年息0.2厘至3.5厘；渣打香港 （02888） 亦於2月1日減年息0.2厘至3.2厘，且只供中小企客戶。

半年期年息方面，恒生於上周三撤特選客戶4.68厘；今天驟劈指定理財戶0.5厘至3.39厘，後者的息率在4大行中頓變最低；中銀於2月2日下調0.1厘至3.8厘；滙豐也於2月1日調低0.2厘至失守4厘，現僅報3.8厘；渣打於2月1日更狠削0.3厘在3.6厘。

論及1年期息率，滙豐於2月1日減0.1厘至4.1厘；中銀於2月2日削0.1厘，至險守4厘；渣打於2月1日也削0.2厘，更失守4厘關，現僅報3.8厘。恒生今天下降0.5厘至3.3厘，在4大行變最低。

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恒生今午回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.3%厘。

另方面，單以上周五（2月3日）計，已多達7銀行減息，包括富邦全面劈息，目前半年及1年年息僅3.4厘；集友取消中長息4厘；大新 （02356） 把1年息率3.9厘下架；星展、交銀香港與大眾銀行更一周3連減。

港滙今天轉弱，1個月拆息終止連跌10天，今天稍回升至2.47厘。檢視港元定存高息榜，現時1個月年息以滙豐（HSBC）「交易薈」的10厘領先；3個月年息以花旗的4.88厘稱冠。論及冠絕全城的高息王，中銀香港 （02388） 於本周五（10日）推7天18厘奪冠。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪