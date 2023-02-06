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【賈躍亭投資】法拉第未來宣布達成1.35億美元融資　重申4月交付電動車FF 91

股市 16:08 2023/02/06

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【賈躍亭投資】法拉第未來宣布達成1.35億美元融資　重申4月交付電動車FF 91

長駐內地老賴榜（失信被執行人名單）賈躍亭旗下法拉第未來（Faraday Future，美：FFIE）成功撲水，今日宣布達成1.35億美元（約10.53億港元）可轉換擔保票據融資最終協議的執行安排，其中8000 萬美元將在10個工作日內到賬。

另外，Faraday Future計劃於 2023 年 2 月 28 日召開特別股東大會，審議有關公司A 類普通股增發授權的提案。

FF91 量產已多次延遲

FF指，今輪融資加上去年12月15日舉辦的「FF 全球投資者業務更新大會」之後收到的 3340 萬美元，表明公司已收到量產FF 91 Futurist SOP（標準作業程序）所需的全部資金承諾，前提是資金及時到賬。

值得留意是，自FF在2017年首次做出FF 91交付的承諾後，截至去年底這樣的承諾已經延期4次之多，不過今次FF重申，預期收到全部融資後，料2023年3月底開始量產可銷售的 FF 91 Futurist，4 月初下線，並在4 月底前交付。

刪除認股權證反稀釋條款

FF提到，本輪融資協議包括對原始 FF 擔保融資協議中認股權證主要條款的重要修改，包括刪除完整棘輪反稀釋條款。條款本身允許投資者有權以等於此類認股權證發行後發行股票的最低價格購買額外股份，而相關條款已從融資協議的認股權證中刪除。

FF同意向現有有擔保票據投資者發行4100萬美元的可轉換有擔保票據，以換取他們取消之前未償還的大部分認股權證。

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編輯：李哲毅

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