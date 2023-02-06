▲ 【國泰293】國泰航空重開「玲瓏堂」貴賓室 海外多個貴賓室亦陸續重開

國泰航空 （00293） 宣布，位於香港國際機場的「玲瓏堂（The Deck）」貴賓室已重新開放。同時隨著航班逐步恢復，國泰航空亦計劃於未來6個月內重開「玉衡堂（The Pier）」頭等貴賓室及「寰宇堂（The Wing）」商務貴賓室。

國泰曾低見7.74元，創兩個月低，現跌0.7%，報7.81元。

有見旅遊活動日趨復常，國泰亦正陸續重開香港機場之外的貴賓室。公司設於東京成田機場及新加坡樟宜機場的貴賓室將於2月內重開，其中東京的貴賓室已遷至毗鄰71號登機閘口旁，佔地面積超過舊址兩倍，提供的座位數目亦接近以前的兩倍。

而曼谷及馬尼拉貴賓室亦已重新裝潢及佈置，亦將相繼於3月及4月重開。接著第二及第三季度，三藩市國際機場、北京首都國際機場、桃園國際機場及溫哥華國際機場有望重開貴賓室。

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編輯：姚卓然