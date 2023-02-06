【聯滙制度】余偉文：市場對外滙儲備作為港元後盾信心很強

金管局總裁余偉文今出席立法會財經事務委員會會議時表示，聯滙制度依靠大量美元外滙支持，現時外滙儲備較基礎貨幣多1.7倍，故所有基礎貨幣都有美元支持，市場對外滙儲備後盾的信心很強。雖然去年外滙基金投資虧損，但前兩三年賺了5、6000億元，故長期而言，外滙儲備以支持貨幣基礎是頗穩定。

他說，由於香港實行聯滙，財政安排要謹慎小心，相信財政司司長陳茂波會在預算案中交代理念，而香港過去2、3年經歷較大衝擊，用財政儲備支撐實體經濟是有需要，形容「儲錢是落雨時用」，但若有結構性財赤，是值得關注。他又指，一向重視預警機制，在財政司司長領導下，跨部門預警的討論是頗多。

副總裁李達志補充，外滙基金投資組合有兩部分，一個為支持組合，即支持聯滙，有關投資風險低，去年外滙基金回報負4.4%，但支持組合回報率僅負0.4%，對港元的支援是絕對不需要擔心。

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記者：胡學能