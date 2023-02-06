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【券商點睇】料龍源電力去年淨利潤挫3至4成 美銀證券下調目標價至21元

股樓投資 15:52 2023/02/06

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美銀證券指出，龍源電力（00916）日前發盈警，料2022年度淨利潤將下跌30%至40%，至介乎44.5億至52億元人民幣，主要受烏克蘭資產減值、舊有小型風力發電（WTG）機組替換，以及會計準則改變的影響。該行將其目標價由25.4元下調至21元，維持「買入」評級。龍源電力周一（6日）截至下午3時30分報10.62元，跌1.7%。
 

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

 

該行表示，自2022財年起，預期每年有14%的舊有小型WTG機組被更高效的大型機組所取代，功率輸出將提升，預料2022至2024年減值成本達分別達到2.4億、3.6億及5.26億元人民幣，由於新機組效率提高約30%，美銀證券對公司風電使用時間遠期持平的預期屬保守。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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美銀亦把龍源去年單位燃料成本按年增幅預測由6%上調至18.1%，因此下調2022至2024年各年每股盈利預測19.8%、13.9%及7.4%，預估去年度淨利潤為49億元人民幣。

 

 

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 買入 目標價 龍源電力（00916）

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