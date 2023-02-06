▲ 【FTX爆煲】實德環球承認千萬比特幣存於FTX恐難追回 看好澳門中場博彩表現次季重返疫情前

在澳門經營十六浦博彩酒店項目的實德環球 （00487） 兩年前以約130萬美元（約1014萬港元）購入23.4個比特幣（Bitcoin），實德環球副主席馬浩文稱，相關比特幣存於已倒閉的加密交易所FTX，恐怕取回機會不大，正考慮是否需要撇帳。以每枚比特幣最新約2.3萬美元，該批比特幣現值53.82萬美元（約420萬港元）。

馬浩文坦言：「眼光錯就是錯了，每間企業都要與經濟社會同步，才可以發掘新機會。」不過，他強調投資規模相對較少，「不是瞓身（買入）」，未來仍會審視投資加密貨幣的可能。

料今年博彩收入可達2019年6成

在酒店博彩業務方面，馬浩文指出，新春期間博彩收入理想，估計第二季中場博彩收入已可回到2019年水平，在下半年更有望超越當年表現，不過在中介人基本上無法在內地合法地收回放貸，貴賓業務難以明顯反彈，料全年澳門博彩收入只回復至2019年約6成水平。

馬浩文稱，中場收入與旅客量息息相關，現時澳門單日旅客量已相當於疫情前7成，要維持博彩收入每年20%至30%增長，並不容易，難以估計整體博彩收入何時可恢復至2019年水平。他補充，中場業務利潤率遠較貴賓業務高，反而澳門政府稅收或更受貴賓業務萎縮影響。

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記者：麥德銘