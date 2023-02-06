  • 20°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FTX爆煲】實德環球承認千萬比特幣存於FTX恐難追回　看好澳門中場博彩表現次季重返疫情前

Hot Talk 15:46 2023/02/06

分享：

分享：

【FTX爆煲】實德環球承認千萬比特幣存於FTX恐難追回　看好澳門中場博彩表現次季重返疫情前

在澳門經營十六浦博彩酒店項目的實德環球 （00487） 兩年前以約130萬美元（約1014萬港元）購入23.4個比特幣（Bitcoin），實德環球副主席馬浩文稱，相關比特幣存於已倒閉的加密交易所FTX，恐怕取回機會不大，正考慮是否需要撇帳。以每枚比特幣最新約2.3萬美元，該批比特幣現值53.82萬美元（約420萬港元）。

馬浩文坦言：「眼光錯就是錯了，每間企業都要與經濟社會同步，才可以發掘新機會。」不過，他強調投資規模相對較少，「不是瞓身（買入）」，未來仍會審視投資加密貨幣的可能。

金管局成FTX債權人？ 余偉文：外滙基金無直接投資、但無阻外聘經理投資虛擬資產，可見【下一頁】

料今年博彩收入可達2019年6成

在酒店博彩業務方面，馬浩文指出，新春期間博彩收入理想，估計第二季中場博彩收入已可回到2019年水平，在下半年更有望超越當年表現，不過在中介人基本上無法在內地合法地收回放貸，貴賓業務難以明顯反彈，料全年澳門博彩收入只回復至2019年約6成水平。

馬浩文稱，中場收入與旅客量息息相關，現時澳門單日旅客量已相當於疫情前7成，要維持博彩收入每年20%至30%增長，並不容易，難以估計整體博彩收入何時可恢復至2019年水平。他補充，中場業務利潤率遠較貴賓業務高，反而澳門政府稅收或更受貴賓業務萎縮影響。

相關文章：

【濠賭股】澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅、濠賭股挫　銀娛金沙跌4%

【澳門賭收】澳門1月賭收按年大增82.5%　銀娛金沙午後抽升3%

【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？　訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 博彩 比特幣 實德環球（00487）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
【Morning精點】給十九歲的我暫停公映、 張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差　印度富豪Adani帝國崩潰、這個香港家族也備受牽連？
【Morning精點】給十九歲的我暫停公映、 張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差　印度富豪Adani帝國崩潰、這個香港家族也備受牽連？
【港股市況】滙豐逆市升逾1%、商湯升逾6%　ATM向下、恒指全日跌438點（不斷更新）
【港股市況】滙豐逆市升逾1%、商湯升逾6%　ATM向下、恒指全日跌438點（不斷更新）
【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）
【出訪中東】香港和沙特啟動保護投資協定談判　李家超預告可落實多項協議、鼓勵沙特阿美來港上市（第二版）
【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」
【香港經濟】陳茂波料經濟復甦有過程　暗示再派電子消費券？ 簡約公屋爭議籲港人「親望親好」
【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　每百日圓兌港元失6算
【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　每百日圓兌港元失6算
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款