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【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業

理財智慧 16:05 2023/02/06

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中銀香港今年初進行綫上問卷調查，了解香港市民通關後前往內地的計劃及對大灣區金融服務的需求，結果顯示接近8成受訪者計劃在通關後到大灣區旅遊及探親，不少受訪者亦有意開立內地銀行的帳戶作日常支付及消費之用。

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調查訪問了逾2,700名香港居民，其中7成受訪者表示對大灣區金融產品及服務有需求，包括日常消費支付、網購、理財及按揭服務等。

由於內地電子支付普及，對經常往返內地和香港的市民來說，持有內地銀行帳戶用以綁定主流手機電子支付應用程式，對在大灣區出行旅遊或生活工作帶來不少便利。

【交通優惠】金巴港澳綫推「買去程送回程」優惠 港人限定 優惠期至3.31【見下頁

    點擊圖片放大
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在仍未持有內地銀行帳戶或未曾使用過內地支付平台，而有意開立內地帳戶的受訪者中，58%傾向先行在香港以遙距方式見證開立內地銀行賬戶，簡便快捷。

調查亦了解港人對前往大灣區內地城市置業和退休意欲，有46%的受訪者考慮於大灣區內地城市置業，作為渡假或退休養老之用，其中選擇於深圳置業的最多，其次是廣州及中山。

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撰文 : 陳楚琨

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