▲ 【香港經濟】渣打調高香港今年經濟增長預測至3.2% 失業率會在低位持續更長時間

中港開關令市場對香港經濟前景看法更樂觀，渣打表示，內地疫情高峰較預期更早出現，增加市場對中國今年經濟強勁反彈的信心，故調升香港今年經濟增長預測0.8個百分點至3.2%，明年經濟增長預測亦調升0.9個百分點至3.6%。

渣打指，西方經濟出現改善跡象之前，衰退經濟料有下行空間，同時中國經濟復甦初期料較疲弱，故香港經濟下半年會有較顯著的反彈，估計香港首季經濟增長0.6%，次季增長1.2%，第三季增長4.5%，第四季增長5.8%。

本土消費會成為推動上半年經濟的主要因素

「短線瓶頸因素及人口流動性，或會窒礙旅遊業回到疫情前水平。」

渣打預期，本土消費會成為推動上半年經濟的主要因素，失業率會在低位持續更長時間，成為支持家庭消費的主要動力，惟整體勞動力增加料難以實現。

香港去年12月零售銷貨價值升1.1%【下一頁】

渣打稱，勞工市場持續緊張，加上需求前景亮麗，維持今年通脹由去年1.9%，加快至今年2.3%的預測。

據渣打中小企調查結果顯示，旅遊及貿易以外的行業均受惠於香港復常趨勢，例如本港樓市出現回穩跡象，即使放寬樓市政策的可能性不大，但利率正常化料成為支持。該行降低今年港元拆息（HIBOR）預測，但港美息差因素下，料令港元維持低位一段時間。

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編輯：陳韻妍