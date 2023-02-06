【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％

特首李家超率團出訪中東，市場傳商湯（00020）獲港府邀請隨團出發，會與沙特阿拉伯知名金融區沙特阿卜杜拉國王金融區(King Abdullah Financial District)、文旅賽事管理公司Sela簽署合作諒解備忘錄，就智慧城市、數字文娛等領域開展深入合作。

商湯股價今日（6日）逆市造好，收報 元，升 %，成交額 億元。

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商湯在人工智能（AI）發展積極，早於2018年便進軍沙特阿拉伯市場，並在2021年與沙特國家主權基金PIF共同成立合資公司Sense Time MEA。

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記者：李兆明