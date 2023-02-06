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【轉數快】轉數快累計逾1160萬個登記 電子利市刺激上客量

15:35 2023/02/06

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轉數快按月驟增逾12萬個新戶口。

電子利市帶旺俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統，據香港銀行同業結算公司的最新統計，2023年首月轉數快錄得逾1160萬個帳戶登記，較去年底的1147.6萬個戶口，按月增加逾12.6萬個，再創新高。

業界指電子利市刺激轉數快的上客量，皆因今年的農曆大年初一在1月22日，金管局一早已出動金牌司儀鄭裕玲（Do姐），不斷呼籲市民「潮拜e利是、轉帳話咁易」，Do姐大打環保ESG牌；再者，各大小銀行全方位谷電子利市。

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行部零售網絡主管羅倩兒表示，隨着電子支付愈趨普及，在農曆新年首5日，透過渣打SC Pay「轉數快」派發的e-利市，近六成為200元或以上，較去年同期有所增加，反映在取消各項防疫措施的推動下，經濟活動轉趨活躍。渣打香港今年推出了12款新年貼圖，並配上賀詞，深受客戶歡迎。

此外，信銀國際也推出inMotion動感銀行「獎賞Go！」兔年限定「搶利是」推廣，合共送出逾28萬元現金獎賞，幸運星每次最高可獲8888元新年財現金獎賞。而恒生 （00011） 搞「2023接財神大抽獎」，送足金金牌及NFT等。另富邦也有e利市狂賞。

儲利市錢揀銀行3妙法 港元定存息最高18厘【下一頁

那邊廂，中銀香港 （02388） 的新春賞更人人有份，客戶只須經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，均可於本周五（2月10日）至28日期間，透過手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元，開立「特優定期存款（電子利是）」，7天年息享10厘，每名合資格客戶只享優惠一次，以上限10萬元計，期內賺息約345元。

此外，金管局最近向立法會財經事務委員會提交的文件又指出，截至去年底轉數快錄得1148萬個帳戶登記，按年增加19%，相當於186萬個新增帳戶登記；去年平均每日處理94萬宗港元即時交易，按年上升40%，相當於63億港元，按年上升16%。轉數快使用由最初主要的個人對個人支付，逐步擴展至商戶支付及帳戶增值。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 轉數快 電子支付

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