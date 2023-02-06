▲ 【中港通關】中銀香港：近8成受訪港人擬通關後到大灣區旅遊及探親 46%人考慮大灣區置業

中銀香港 （02388） 今年初委託第三方機構進行線上問卷調查，了解香港市民通關後前往內地的計劃及對大灣區金融服務的需求，結果顯示接近8成受訪者計劃在通關後到大灣區旅遊及探親，不少受訪者亦有意開立內地銀行的帳戶作日常支付及消費之用。

調查訪問逾2,700名香港居民，7成受訪者表示對大灣區金融產品及服務有需求，包括日常消費支付、網購、理財及按揭服務等。由於內地電子支付普及，對經常往返內地和香港的市民來說，持有內地銀行帳戶用以綁定主流手機電子支付應用程式，對在大灣區出行旅遊或生活工作帶來不少便利。在仍未持有內地銀行帳戶或未曾用過內地支付平台而有意開立內地帳戶的受訪者中，58%傾向先行在香港以遙距方式見證開立內地銀行帳戶。

近6成未持內地銀行帳戶受訪者傾向遙距開戶

調查亦顯示，有46%的受訪者考慮於大灣區內地城市置業，作為度假或退休養老之用，其中選擇於深圳置業的最多，其次是廣州及中山。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，隨着內地及香港全面通關，香港居民到大灣區內地城市旅遊、工作或升學等逐步回復正常，有助推動日常支付、理財及置業等需求，該行的「大灣區開戶易」服務協助香港居民出行前在港申請開立內地中國銀行 （03988） 帳戶，以便綁定內地主流手機電子支付應用程式，方便隨時充值，滿足其於大灣區日常消費、繳付帳單或網購等需要。

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編輯：胡學能