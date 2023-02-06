hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【裁員潮】Dell因PC銷量大跌擬裁員6,650人 佔總人手近5%
股市 16:07 2023/02/06
美國科技業裁員潮未停，電腦設備供應商Dell（美：DELL）成最新一家大刀闊斧削減人手的科企。彭博引述消息稱，因個人電腦需求急劇下降，Dell計劃裁減6,650人，佔整體人手近5%。
Dell聯席營運總監Jeff Clarke在公司内部備忘錄稱，市場環境的不確定性正對公司造成打擊，需要進一步削減成本，包括重組部門及裁員來提高效率。據了解，Dell早前宣布的削減成本措施，包括暫停招聘及限制公幹等。Clarke續指，公司以前曾經歷低迷時期，惟現在變得更強大，「當市場反彈時，公司會做好準備」。
完成裁員後，Dell員工人數降至6年低位，較2020年1月減少約39,000人。
以下將綜合Dell近年來的員工數量：
|日期
|全球員工數量
|2017年3月
|13.8萬
|2018年2月
|14.5萬
|2019年1月
|15.7萬
|2020年1月
|16.5萬
|2022年1月
|13.3萬
|完成裁員計劃後
|12.6萬（預計）
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？
相關文章：
【管理之道】Dell Technologies港澳區新舵手 藉三大管理原則迎壓力挑戰
【芯片大戰】戴爾公司Dell據報計劃明年停用中國製芯片 另HP亦正評估將生產綫撤出中國
記者：伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points