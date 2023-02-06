▲ 【裁員潮】Dell因PC銷量大跌擬裁員6,650人 佔總人手近5%

美國科技業裁員潮未停，電腦設備供應商Dell（美：DELL）成最新一家大刀闊斧削減人手的科企。彭博引述消息稱，因個人電腦需求急劇下降，Dell計劃裁減6,650人，佔整體人手近5%。

Dell聯席營運總監Jeff Clarke在公司内部備忘錄稱，市場環境的不確定性正對公司造成打擊，需要進一步削減成本，包括重組部門及裁員來提高效率。據了解，Dell早前宣布的削減成本措施，包括暫停招聘及限制公幹等。Clarke續指，公司以前曾經歷低迷時期，惟現在變得更強大，「當市場反彈時，公司會做好準備」。

完成裁員後，Dell員工人數降至6年低位，較2020年1月減少約39,000人。

以下將綜合Dell近年來的員工數量：

日期 全球員工數量 2017年3月 13.8萬 2018年2月 14.5萬 2019年1月 15.7萬 2020年1月 16.5萬 2022年1月 13.3萬 完成裁員計劃後 12.6萬（預計）

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記者：伍鍵文