▲ 【公眾假期】丹麥為刺激經濟擬取消一日公眾假期 當地最新GDP係幾多？

丹麥政府為提振經濟，計劃取消自1686年以來實施的祈禱日（Great Prayer Day）公眾假期，引發丹麥出現該國逾10年來最大型的示威活動，當地最大工會聲稱至少有逾5萬人參加。

冀達至2030年國防開支佔經濟增長2%的目標

丹麥政策去年12月提出議案，冀透過取消一天公眾假期，以提高稅收，達至2030年國防開支佔經濟增長2%的目標。祈禱日為基督教節日，為每年復活節後的第四個星期五。

工會、反對議案的議員及經濟學家均質疑取消一天公眾假期的效用，部分經濟學家認為，工會總會找到其他方法調整其工時，故取消假期刺激稅收的效果難以長期維持。

據丹麥最新經濟數據顯示，丹麥去年第三季國內生產總值（GDP）按年增長3.9%。

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編輯：陳韻妍