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【威士忌價格】不再囤積　日本威士忌收購價格全線下跌

商業 15:15 2023/02/06

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日本威士忌的交易價格曾經出現過熱跡象，但最近卻發現，酒類收購商收購未開封産品的價格急跌了3成。有分析指出，之前全球供應緊張是因為內地市場囤積日本威士忌，目前情況已經緩減。

【美國通脹】美國食品價格上揚　市民轉向一美元店購物

從事酒類收購銷售業務的JOYLAB指出，三得利的「單一麥芽威士忌 山崎12年」700毫升産品（無盒），1月底的收購價格為每瓶1.4萬日圓（約港幣$834元），比2022年12月的近期高位每瓶2萬日圓（約港幣$1,191元）下跌3成。

至於沒有指定熟成年數的「山崎」700毫升産品，收購價格為每瓶7,500日圓（約港幣$447元），比2022年9月的近期高位每瓶1萬日圓（約港幣$596元）減少25％。而無論甚麼品牌，稀有的「年份（Vintage）産品」和普通的「無年份（Non-Vintage）産品」，價格都全線下跌。

據業內人士表示，背後部分原因是2022年秋季以後，中國相關部門對進口商品加強了監管，企圖利用貨櫃船走私日本威士忌的囤積行為減少。

由於海外風評甚佳，日本威士忌的投機買賣現象強勁，再加上疫情下居家飲酒增加，令日本威士忌需求飇升，但生産企業的供應量有限，故令二手買賣價格非常可觀。

【保時捷銷售】內地速銷標錯價　全新保時捷只售14.4萬

責任編輯：歐陽佩

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