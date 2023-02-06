【港交所388】港交所與沙特證交所訂合作協議 共同探索互掛上市等合作機遇

港交所(00388) 宣布，與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，雙方將在金融科技、環境、社會及管治 (ESG)、互掛上市以及雙方均感興趣的其他領域探索合作機遇，以推動雙方金融市場互惠互利。至3時25分港交所報337.6元，跌4.2%。

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港交所行政總裁歐冠昇表示，很高興與沙特證交所集團簽訂合作備忘錄，以繼續致力推動連接世界、共建可持續未來的戰略。沙特阿拉伯王國以及毗鄰的中東地區是世界上最具活力和令人振奮的經濟及創新中心之一，亦是全球增長速度最快的投資者群體。香港及港交所的市場為國際投資者和企業提供大量機遇，包括透過本港獨特的互聯互通計劃連接中國內地市場。這份協議標誌著雙方的公司和市場之間將加強協作，並期待一同探索更多未來合作領域。沙特證交所集團行政總裁Khalid Al Hussan 表示，期望將沙特的資本市場發展成連接東西方的投資樞紐。來自亞洲的發行人及投資者對其市場的興趣與日俱增，這次簽訂的備忘錄，有助未來拓展沙特與香港市場互掛上市及其他合作的安排。

特首李家超日前透露，特區政府非常希望探索機會，邀請沙特阿美考慮來港上市。

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