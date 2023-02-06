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澳洲央行料今年內加息6次 通脹仍處高位

環球社會熱點 15:30 2023/02/06

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俄烏戰爭導致各地通脹飆升，各國紛紛加息應對。外界普遍預料澳洲央行澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）將在今年內加息6次，最快將會在周二（7日）迎來今年首次加息。財政部表示，應對通脹是當局的首要關注事項，亦承認通脹仍然高企。 

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澳洲央行將於周二舉行議息會議，外界普遍預料，屆時將會決定加息25厘至3.35%。但聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）亦指，央行或有25%機會，在會議中決定大幅加息0.40厘至3.5%。

研究機構Canstar分析則估計，央行將會在未來數月內加息6次。機構指根據過去33年記錄，平均利率水平為4.6%，與目前的3.1%仍有1.5厘距離。若央行每次僅加息0.25厘，料將需加息6次。機構財務專家Steve Mickenbecker直言，繼續加息似乎是無可避免。

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另一研究機構Nomura Australia認為澳洲央行將在本月加息0.25厘，擴大加息幅度可能性亦較停止加息高。機構經濟學家Andrew Ticehurst表示，美聯儲等主要央行都或加息，令澳洲央行2月宣布繼續加息變得更加可能。他指澳洲央行早已在去年12月的通訊中，暗示未來一段時間內將再度加息。央行正在減慢增長步伐，及高通脹之間努力取得平衡。

澳洲統計局數據顯示，截至2022年12月的一年內，當地消費者物價指數上漲7.8%。澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）周一（6日）承認，雖然當地通脹有所下降，但在可預見的未來仍將保持高位，直言7.8%高得令人無法接受，為當地家庭財政帶來巨大壓力。

查默斯周日（5日）出席論壇時亦表示，應對挑戰是央行及政府的主要關注點。他指當局職責是盡能力提供生活開支紓困措施，同時不推高通脹。

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責任編輯：李俊儀

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