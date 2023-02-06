【美國通脹】美國食品價格上揚　市民轉向一美元店購物

美國食品價格持續上漲，令愈來愈多消費者轉向一美元店購買雜貨。美國勞工部報告稱，儘管消費者價格指數開始回落，但食品價格再次上揚。過去一年，食品價格總體上升超過10%，根據勞工部截至12月的數據，僅雞蛋價格就飆升了60%，牛油上升了31% 以上，生菜價格上升了25%，因此消費者都各出其謀，尋找開源節流的方法，而到一美元店購物正是方法之一。

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據 Coresight Research 最新消費者報告《U.S. Consumer Tracker》稱，市民在一美元商店購買食品雜貨的總支出一直在穩步上揚，報告並指出，目前已經有超過五分之一的消費者在一美元商店購買食品雜貨。

《American Journal of Public Health》發表的另一項研究亦發現，一美元店是增長最快的食品零售商，商店正以極速擴張，尤其是在農村地區。

為了吸引更多購物者，業內兩大巨頭Dollar General及Dollar Tree都在積極增加門市，並重新裝修加設冷藏設備，擴大雜貨供應，包括健康食品及新鮮農產品等，務求將客人一網成擒。「如果這兩間零售商繼續提高新鮮食品的質量，同時保持低廉價格，那不單可以留住熟客，，更可以搶走本來的高消費客群。」報告說。

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責任編輯：歐陽佩

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