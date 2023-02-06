Twitter考慮每月向企業 徵收1000美元金剔認證費

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）入主社交平台Twitter後，試圖繼續從免費服務賺取收入。Twitter考慮向獲得金剔認證的企業用戶，每月徵收1,000美元（約7,800港元）認證費，如不繳費將被撤銷認證。

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馬斯克去年以440億美元（約3,432億港元）收購Twitter後，Twitter廣告商相繼離開平台，該公司去年第四季的廣告收入暴跌35%。

科技新聞網站《The Information》上周六（4日）報道，馬斯克去年底已提出就金剔認證向企業用戶徵費的建議。

Twitter正考慮向企業用戶每月徵收1,000美元金剔認證費，至於附屬企業帳戶也要每月額外繳交50美元（約390港元）。

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該公司仍未落實收費架構，但有指如企業用戶拒絕繳交認證費，將會遭Twitter撤銷金剔認證。

Twitter早前已推出Twitter Blue訂閲服務，月費為8美元（約62.4港元），獲官方驗證的藍剔用戶未來需訂閲Twitter Blue才可保留藍剔。

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責任編輯：鄭錦玲