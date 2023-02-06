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Beyonce格林美獎塞車遲到 險錯過創造紀錄時刻

環球社會熱點 15:01 2023/02/06

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第65屆格林美頒獎禮（Grammy Awards）於美國時間周日（5日）舉行，美國樂壇天后Beyonce順利抱走4項大獎，一舉成為頒獎禮最多次獲獎人。但Beyonce因為交通堵塞遲到，差點未及親眼見證自己創造歷史。

特朗普與拜登2024再爭總統？ 美國民眾不支持 【下一頁】

華裔少女控美國養父母虐待 綁狗鏈囚地牢逃跑多次失敗 【下一頁】

Beyonce一口氣取得最佳舞蹈或電子音樂專輯﹑最佳舞蹈或電子音樂歌曲﹑最佳R&B歌曲及最佳傳統R&B表演4個獎項，成為今屆格林美獎大贏家之一。同時，Beyonce亦以合計32座格林美獎，打破塵封逾20年的紀錄，成為最多獲獎人。

然而，Beyonce當日因為加州交通擠塞，未能及時趕赴會場，錯過自己追平格林美獎獲獎紀錄的一刻。幸好，當頒發打破紀錄的最佳舞蹈或電子音樂專輯獎項時，Beyonce已趕到會場。

Beyonce領獎時表示，

「我嘗試唔好太激動」（I'm trying not to be too emotional.）

她感謝家人支持，特別致謝已去世的叔叔Jonny。她指Jonny不止幫忙製作舞台服裝，對方感染及對抗HIV病毒的經歷亦影響自己的音樂。

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責任編輯：吳漢培

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