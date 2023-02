Beyonce格林美獎塞車遲到 險錯過創造紀錄時刻

第65屆格林美頒獎禮(Grammy Awards)於美國時間周日(5日)舉行,美國樂壇天后Beyonce順利抱走4項大獎,一舉成為頒獎禮最多次獲獎人。但Beyonce因為交通堵塞遲到,差點未及親眼見證自己創造歷史。

Beyonce一口氣取得最佳舞蹈或電子音樂專輯﹑最佳舞蹈或電子音樂歌曲﹑最佳R&B歌曲及最佳傳統R&B表演4個獎項,成為今屆格林美獎大贏家之一。同時,Beyonce亦以合計32座格林美獎,打破塵封逾20年的紀錄,成為最多獲獎人。

然而,Beyonce當日因為加州交通擠塞,未能及時趕赴會場,錯過自己追平格林美獎獲獎紀錄的一刻。幸好,當頒發打破紀錄的最佳舞蹈或電子音樂專輯獎項時,Beyonce已趕到會場。

Beyonce領獎時表示,

「我嘗試唔好太激動」(I'm trying not to be too emotional.)