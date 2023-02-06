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【手機市場疲弱】iPhone 14 Pro跌價　內地零售價大減10%

科技 15:00 2023/02/06

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智能手機需求持續疲軟，內地iPhone 14 Pro減價促銷。

智能手機需求持續疲軟，有傳蘋果（Apple）將在中國內地展開減價活動，部分第三方零售商所出售的iPhone 14 Pro，將提供比官網售價多達10%的優惠折扣。

【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍

綜合內媒報道，內地盛傳iPhone 14 Pro系列所有版本自2月5日起，迎來700人民幣（的優惠，減價活動將幾乎適用於所有內地官方授權的零售商。在微信小程序「蘋果授權專營店」中顯示，iPhone 14 Pro系列降價700人民幣（約810港元），發售價低至7,299人民幣（約8,450港元）；iPhone 14 Plus降價800元（約926港元），iPhone 14和iPhone 13則降價600元（約695港元）。

經記者翻查，目前相關機款於內地蘋果官網售價不變，iPhone 14 Pro售價為7,999人民幣起（約9,261港元），和iPhone 14 Pro Max的8,999人民幣起（約10,418港元）。然而，內地蘇寧易購網站雖未有將相關機款售價降低，但提供買滿7,900人民幣（約9,146港元），領卷即減800元（約926港元）的優惠，即變相減價約10%。

另外，京東則直接將各機款售價降低，iPhone 14 Pro價格為7,423人民幣起（約8,594港元），iPhone 14 Pro Max則售8,060人民幣起（約9,331港元）。惟京東已指標明，港澳地區無貨。而香港蘋果官網亦未有任何減價跡象。

無助增需求　市場不看好

據外媒《路透社》指，蘋果偶爾會允許中國的合作夥伴供應商為其手機提供折扣，以刺激需求。惟跨國投資銀行Jeffries分析師 Edison Lee則在報告中提醒其客戶，「即使是最暢銷的 iPhone 14機型再次降價，但這也不是改變需求的好兆頭」，並補充幾個Android手機品牌也已降價。

【比賽專用】蘋果Apple Watch　成世界滑浪聯盟指定穿戴式裝置

【舊機更新】蘋果修正漏洞　iPhone 5s等多款產品獲系統更新

責任編輯：殷凱怡

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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