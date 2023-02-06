【手機市場疲弱】iPhone 14 Pro跌價　內地零售價大減10%

▲ 智能手機需求持續疲軟，內地iPhone 14 Pro減價促銷。

智能手機需求持續疲軟，有傳蘋果（Apple）將在中國內地展開減價活動，部分第三方零售商所出售的iPhone 14 Pro，將提供比官網售價多達10%的優惠折扣。

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綜合內媒報道，內地盛傳iPhone 14 Pro系列所有版本自2月5日起，迎來700人民幣（的優惠，減價活動將幾乎適用於所有內地官方授權的零售商。在微信小程序「蘋果授權專營店」中顯示，iPhone 14 Pro系列降價700人民幣（約810港元），發售價低至7,299人民幣（約8,450港元）；iPhone 14 Plus降價800元（約926港元），iPhone 14和iPhone 13則降價600元（約695港元）。

經記者翻查，目前相關機款於內地蘋果官網售價不變，iPhone 14 Pro售價為7,999人民幣起（約9,261港元），和iPhone 14 Pro Max的8,999人民幣起（約10,418港元）。然而，內地蘇寧易購網站雖未有將相關機款售價降低，但提供買滿7,900人民幣（約9,146港元），領卷即減800元（約926港元）的優惠，即變相減價約10%。

另外，京東則直接將各機款售價降低，iPhone 14 Pro價格為7,423人民幣起（約8,594港元），iPhone 14 Pro Max則售8,060人民幣起（約9,331港元）。惟京東已指標明，港澳地區無貨。而香港蘋果官網亦未有任何減價跡象。

無助增需求 市場不看好

據外媒《路透社》指，蘋果偶爾會允許中國的合作夥伴供應商為其手機提供折扣，以刺激需求。惟跨國投資銀行Jeffries分析師 Edison Lee則在報告中提醒其客戶，「即使是最暢銷的 iPhone 14機型再次降價，但這也不是改變需求的好兆頭」，並補充幾個Android手機品牌也已降價。

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責任編輯：殷凱怡

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