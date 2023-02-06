【中國經濟】內銀各出其謀推消費貸款促經濟　借錢送Dyson風筒、利率3折券

▲ 【中國經濟】內銀各出其謀推消費貸款促經濟 送Dyson風筒、3折優惠券

內地防疫政策鬆綁，政府冀刺激消費支出重新帶動經濟，彭博指，中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 、招商銀行 （03968） 等多間內銀相繼推出貸款優惠，提供費率折扣，甚至送出Dyson吹風機，希望吸引零售客戶借貸。

報道指，內銀通常會在年初提前發放信貸，然而現時經濟增長放緩至1970年代以來的第二低水平，政府上周呼籲擴大消費需求，以實現良性經濟循環；今輪貸款促銷活動恰逢中國農曆新年，旨在在假期抓住消費者需求。

中行消費貸利率低至3.6厘 招行送利率優惠券

值得留意是，作為中國貸款利率基準的一年期貸款最優惠利率在1月份為3.65厘，但不少內銀開出的貸款利率緊貼、甚至低過上述水平。彭博引述一則廣告稱，中行江蘇省分行在3月底之前提供低至年率3.6厘的消費貸款；另一內銀廣發銀行調整零售貸款利率至3.65厘，低於此前的4.35厘。

內地零售銀行龍頭招商銀行在截至1月31日的活動中發放折扣高達34%的消費貸款優惠券，2月份新用戶將獲得30%的利率折扣，並有資格獲得Dyson吹風機等獎勵。

美銀：去年零售只佔新增貸款2成

《證券日報》上周三（2月1日）引分析師估計稱，中國1月份的銀行貸款預計將超過 4 萬億元人民幣，創下月度紀錄。美國銀行首席中國股票策略師 Winnie Wu預計，今年消費銀行業務受惠低基數，料將成內銀增長主要推動力。她表示，疫情前每年消費零售貸款約佔所有新增貸款一半，但去年僅佔新增貸款五分之一左右。

Wu補充，若要今、明兩年經濟及房地產市場復甦，抵押貸款增長就必須恢復。她又稱，流動性增加意味刺激信用卡支出，但內地政策指導角度來看，當局也不願普通家庭過度槓桿化。

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記者：李哲毅