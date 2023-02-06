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【大行看法】晨星：中國消費反彈屬熱門投資主題　首選阿里巴巴、百勝中國

股市 14:19 2023/02/06

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【大行看法】晨星：中國消費反彈屬熱門投資主題　首選阿里巴巴、百勝中國

內地全面重開，晨星亞洲股票研究總監陳麗子認爲，中國消費反彈屬現時熱門投資主題，部分中國非必需消費品公司現價存折讓空間，該行的首選阿里巴巴 （09988） 及百勝中國 （09987）

晨星偏好周期性消費股、科技股、以及處於有利位置的銀行和中國房地產公司的投資機會。至於最近股價「高歌猛進」的旅遊股，陳麗子提醒，中國重新開放的利好消息已很大程度反映在旅遊股相關的價格。

中國貨幣政較獨立 有利股票表現

亞洲股市自去年11月大幅反彈，陳麗子提到，部分股份在1月已反彈至去年同期水平，但投資機會仍然存在，原因是亞洲股票估值偏低，較該行預計低19%，當中尤其看好中國股份表現。

陳麗子進一步解釋，市場預期聯儲局維持高利率，而中國貨幣政策較自主獨立，對美國加息利率的敏感度較低，有利中國股票。不過，晨星也樂觀地認為美聯儲將在2023年底之前改變利率方向。

澳門濠賭業復甦趨勢穩健

另外，濠賭股方面，晨星高級股票分析員宋曉偉指，1月份澳門博彩業博彩毛收入（GGR）按年大幅增長82.5% 至116億澳門元，澳門濠賭業復甦趨勢穩健。她預計，今年日均GGR將恢復至2019年的50%，即1.45億澳門元，略高於澳門政府估計的1.3億澳門元，而2024年GGR有望恢復至2019年的90%。

不過宋曉偉提醒，濠賭股仍存兩個風險：1）VIP業務受稅收傳聞影響及賭場的現金流壓力，2）預計行業仍面對現金流壓力。

房地產行情看俏 「最壞情況已過」

晨星表態撐地產股，稱行業買入機會最多，但料股價波幅較大，預計內房未來兩年利潤會緩慢復甦。宋曉偉形容，內房「最壞情況已過」，市場重建信心需時，毛利率可能會持續受壓至2024年。

另外，晨星料本港發展商商業地產業務將受惠中港通關，首選太古地產 （01972） 及中國海外發展 （00688）

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【中國經濟】中國1月官方製造業PMI為50.1符合預期　重返榮枯綫之上

【中國經濟】滙豐投資管理：預計中國2023年經濟增長最高5.5%　北亞股市、貨幣價格仍吸引

記者：伍鍵文

港股 博彩 股票 經濟 發展商 百勝中國（09987） 澳門 太古地產（01972） 百勝 中國海外
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