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英「監警會」調查招聘申請 指數百警員根本不應獲錄取

環球社會熱點 14:07 2023/02/06

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英國警隊近期被揭多宗醜聞，警隊內部文化備受關注。英國警方監察機構表示，過去3年加入警隊人士中，有數百人根本不應獲聘，當中包括有案底人士。英國警務督察表示，內部存在厭女文化，大部分在職女警員需忍受同袍的不當行為甚至性侵。

美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片） 【下一頁】

英國警方監察機構指，在過去3年加入警隊的人士中，有數百人有犯罪前科或與罪犯有密切聯繫，根本不應獲聘。英國警務督察帕爾（Matt Parr）承認，警隊內部的確存在厭女問題，更指大部分在職女警員需忍受同事的不當行為甚至性侵，必須面對及解決。

帕爾表示，團隊在審查招聘過程中發現，有在職警員在申請時存在不誠實及隱瞞行為。團隊隨機抽樣調查警員背景，結果發現1成人士未能通過審查，相關人數加起來達數百人。

印度富貴部長遭警槍殺 身家豐厚擁70輛車 【下一頁】

帕爾接受英媒《天空新聞網》採訪時表示，雖然禁止任何履歷表上帶有「瑕疵」的人士擔任警員是不公平的行為，但現時的確缺乏足夠措施監管會構成風險的人士。他強調，現時問題涉及整個警務系統，錯誤的人士不應加入的重要性被輕視。帕爾同時承認，警隊改革過程漫長，情況並非一夜之間就能扭轉。

帕爾表示，在Wayne Couzens及David Carrick等現職警員對女性實施暴力犯罪後，公眾對警隊的信任正處於低谷。據悉，David Carrick上月承認49項刑事罪行，當中包括24項強姦罪。帕爾指，倫敦警隊自滿、傲慢且具有防禦性，不願意承認問題的重要性，更指情況已成警隊文化。

David Carrick上月被英國當局起訴後，內政府下令審查警察紀律程序，確保不合適為公眾服務，及未能達至預期高標準的警員可被解僱。英國不但加強審查程序，當局亦會按照全國警察數據庫審查警員。

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責任編輯：李俊儀

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