【業績｜食品股】日清食品半日跌1%　去年首三季溢利升2.6%

▲ 【業績｜食品股】日清食品去年首三季溢利升2.6%

日清食品 （01475） 公布，截至9月底止首三季，收入30.8億元，按年升7.8%；毛利9.7億元，升8.2%；期內溢利2.64億元，升2.6%。

日清食品股價半日跌1.1%，報6.72元。

至於其控股股東NissinFoodsHoldings同樣公布截至12月31日首九個月（4至12月）業績，當中包括日清在中國業務分部數據，首九個月銷售淨額總額515.88億日圓，按年升24.4%，營業收入58.9億日圓，升41.6%，而單計第三季（10月至12月）收入則為171.06億日圓，按年升16.4%。營業收入為19.92億日圓，升9.99%。

集團指，在中國，高增值麵市場持續在中國大陸擴張。集團積極擴展其銷售地域，並強化其合味道品牌。收入按年擴大，此乃由於實施價格調整所致。溢利亦按年上升，由於收入增長抵銷了原材料成本上漲。另外，當地貨幣兌日圓換算升值亦對收入及溢利產生正面影響。

故此，於此可報告分部的收入為494.7億日圓按年升23.6%，核心經營溢利為54億日圓，按年升25%及經營溢利為58.9億日圓，按年升41.6%。撇除匯率因素後，收入為420.3億日圓，按年升5%及核心經營溢利為46.1億日圓，按年升6.6%。

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編輯：姚卓然