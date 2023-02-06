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土耳其連續兩次7.5級以上地震 與敘利亞近1800人遇難（持續更新）

環球社會熱點 21:27 2023/02/06

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土耳其南部周一（6日）於12小時內接連發生7.8級及7.5級大地震，暫時造成土耳其及鄰國敘利亞合共近1,800人死亡。土耳其有數十座建築物倒塌，加上正在下雪，加大救援人員在廢墟搜索生還者的難度，死亡數字恐會進一步增加。

（第五版更新）

  • 第一次地震周一清晨發生，震央位於南部城市加濟安泰普，震級達7.8，震源深度約17.9公里；
  • 第二次地震周一下午1時半發生，震央位於南部城市卡赫拉曼馬拉什，震級達7.5，震源深度較第一次深；
  • 土耳其有1,014人死亡，近5,400人受傷；
  • 敘利亞有783人死亡，超過1,800人受傷；
  • 土耳其自1939年來最大型的災難，已有2,818幢建築物倒塌；
  • 以色列、黎巴嫩、塞浦路斯、希臘、以至遠至埃及，也有民眾感到地震。

【21:25】土耳其死亡人數為1,014人，敍利亞死亡人數增至783人，即兩國合共死亡人數增至1,597人。

【20:40】美國地質調查局（USGS）統計，土耳其過去24小時已發生39次4級以上的地震。

【20:40】土耳其死亡人數增至1,014人，敍利亞死亡人數增至328人，加上不屬敍利亞官方控制區域有225人死亡及811人受傷，即兩國合共死亡人數增至逾1,500人。

【20:05】美國地質調查局指出，這是1939年以來土耳其的最強地震，而當年強度相若的地震造成3萬人死亡。

【19:50】歐洲-地中海地震中心（EMSC）表示，土耳其周一合計發生151次地震，震級最大的2次分別為當地時間上午4時17分的7.8級，以及下午1時24分的7.8級。6級以上餘震有2次，5級以上有13次。

【19:10】中國國家主席習近平分別向土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）及敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）致慰問電，代表中國政府和人民向遇難者表示沉痛哀悼。

中國外交部表示，目前暫時沒有收到中國公民的傷亡報告，中國駐土耳其及敘利亞等地區的使領館已啟動應急響應機制。

【18:30】土耳其南部當地時間周一下午1時半發生7.5級地震，距離第一次地震未足12小時，專家指震感已蔓延至逾200公里外。是次震源位於南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）東北67公里處。

土耳其災害及應急管理局表示，第二次地震雖然級別較輕，但深度更大。

【18:25】埃爾多安表示，地震已造成912人死亡及近5,400人受傷。埃爾多安承認，隨著救援工作繼續，無法預測死亡人數將會增加多少，據報仍有數百人被困於廢墟下。當地已有2,818幢建築物倒塌，是自1939年來最大的災難。

【18:20】敘利亞國家通訊社報道，政府控制地區最少已有370人死亡，逾1,000人受傷。

【11:50】土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）附近地區周一清晨時分發生7.8級地震，震源深度約17.9公里。之後發生最少20次餘震，其中一次達到6.7級。有居民透露事發時最少發生3次劇震，在當地生活40年以來首次經歷如此嚴重的地震。

被列入聯合國世界遺產名錄的加濟安泰普古堡局部倒塌，古堡東部、南部和東南部的部分堡壘被地震摧毀。

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責任編輯：鄭錦玲、李俊儀、吳漢培、嚴智勇

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