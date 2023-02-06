土耳其南部7.8級地震 與鄰國敘利亞逾千人遇難（第三版）

土耳其南部周一（6日）發生7.8級地震，暫時已造成土耳其與鄰國敘利亞合共逾1,200人死亡。當地有數十座建築物倒塌，加上正在下雪，加大救援人員在廢墟搜索生還者的難度。

加州北部6.4級地震2死11傷 約7萬戶停電 【下一頁】

（第三版更新死傷人數）

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）表示，地震已造成912人死亡，及近5,400人受傷。他同時承認，隨著救援工作繼續，無法預測死亡人數將會增加多少。總部位於英國的敘利亞人權監察組織（Syrian Observatory for Human Rights）預料，當地最少已有320人死亡。即兩國合共死亡人數料已逾1,200人。

事發於當地清晨時分，土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）附近地區發生7.8級地震，震源深度約17.9公里。有居民透露事發時最少發生三次劇震，在當地生活40年以來首次經歷如此嚴重的地震。

▼ 點擊圖片放大 +2

土耳其政府宣布4級警報，緊急派出救援隊並向災區周邊地區提供補給飛機。除了首都安卡拉等土耳其多個城市，塞浦路斯、黎巴嫩和敘利亞民眾都報稱有震感。

總統辦公室指埃爾多安（Tayyip Erdogan）已聯絡8個受地震影響地區首長，收集災情及救援行動進展。副總統奧克泰（Fuat Oktay）表示，加濟安泰普省及鄰近卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）接近900幢建築受損。他指現時天氣環境不佳降雪不斷，阻礙救援行動進展。

地震亦被指導致南部地中海沿岸哈塔伊地區（Hatay）的天然氣管道爆炸，現場傳出巨大火光。

北韓開城傳每日數十人餓死 金正恩兩度關注 【下一頁】

至於鄰國敘利亞則有超過230人遇難，政府官員指災區為中部哈瑪省（Hama）﹑阿勒頗（Aleppo）及拉塔基亞（Latakia）。敘利亞民防組織「白頭盔」（White Helmets）聲稱，反抗軍控制的西北部地區中有最少147人死亡。

不過荷蘭通訊社BNO News指，美國地質調查局（U.S. Geological Survey）稱有1,500萬人感受到地震，估計土耳其地震可能造成多達數千人死亡。隨救援行動持續，死亡人數相信將不斷上升。

土耳其位於全球最活躍的地震帶之一，該國西北部1999年發生強烈地震，造成超過1.7萬人死亡。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲