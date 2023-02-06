土耳其南部7.8級地震 與鄰國敘利亞超過500人遇難（第二版）

土耳其南部周一（6日）發生7.8級地震，暫時已造成土耳其與鄰國敘利亞合共超過500人死亡。當地有數十座建築物倒塌，加上正在下雪，加大救援人員在廢墟搜索生還者的難度。

加州北部6.4級地震2死11傷 約7萬戶停電 【下一頁】

（第二版更新死傷人數）

事發於當地清晨時分，土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）附近地區發生7.8級地震，震源深度約17.9公里。

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有居民透露事發時最少發生三次劇震，在當地生活40年以來首次經歷如此嚴重的地震。

當局宣布4級警報，緊急派出救援隊並向災區周邊地區提供補給飛機。

除了首都安卡拉等土耳其多個城市，塞浦路斯、黎巴嫩和敘利亞民眾都報稱有震感。

土耳其政府指，地震已造成該國284人死亡及2,323人受傷。至於鄰國敘利亞則有超過230人遇難。

不過荷蘭通訊社BNO News指，美國地質調查局（U.S. Geological Survey）稱有1,500萬人感受到地震，估計土耳其地震可能造成多達數千人死亡。

土耳其位於全球最活躍的地震帶之一，該國西北部1999年發生強烈地震，造成超過1.7萬人死亡。

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責任編輯：鄭錦玲