【土耳其地震】與敘利亞逾4800人遇難 WHO恐破2萬死（持續更新）

土耳其南部周一（6日）於12小時內接連發生7.8級及7.5級大地震，暫時造成土耳其及鄰國敘利亞合共4,800人死亡。土耳其有數十座建築物倒塌，加上正在下雪，加大救援人員在廢墟搜索生還者的難度，死亡數字恐會進一步增加。世界衛生組織（WHO）更憂慮死亡人數或會突破兩萬。

第一次地震周一清晨發生，震央位於南部城市加濟安泰普，震級達7.8，震源深度約17.9公里；

第二次地震周一下午1時半發生，震央位於南部城市卡赫拉曼馬拉什 ，震級達7.5，震源深度較第一次深；

土耳其官方表示，第二次地震並非第一次地震的餘震；

土耳其有3,381人死亡，逾20,426人受傷；

敘利亞有超過1,500人死亡，超過3,500人受傷；

土耳其自1939年來最大型的災難，已有2,818幢建築物倒塌；

以色列、黎巴嫩、塞浦路斯、希臘、以至遠至埃及，也有民眾感到地震。

【本港時間2月7日】

【15:57】土耳其國營阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）引述災難及緊急管理部，指當地死亡人數增至3,381人。

【15:04】 根據敘利亞政府和反政府軍控制的西北部救援機構，敘利亞的死亡人數升至超過1,500人。連同土耳其有2,921人死亡， 兩國合共有超過4,400人死亡。

【11:36】土耳其中部再發生5.6級地震，預計會再出現一連串餘震。

【10:00】土耳其死亡人數增至2,921人，加上敍利亞有1,444人死亡，兩國合共死亡人數超過4,300人。

【07:02】世界衛生組織（WHO）歐洲資深緊急事務專員斯莫爾活特（Catherine Smallwood）警告，今次地震死亡人數恐怕超過2萬人。

【本港時間2月6日】

【23:00】土耳其死亡人數增至1,498人，加上敍利亞有810人死亡，兩國合共死亡人數超過2,300人。

【22:25】土耳其死亡人數增至1,121人，加上敍利亞有783人死亡，兩國合共死亡人數超過1,900人。

【21:25】土耳其死亡人數為1,014人，敍利亞死亡人數增至783人，即兩國合共死亡人數增至1,797人。

【20:40】美國地質調查局（USGS）統計，土耳其過去24小時已發生39次4級以上的地震。

【20:40】土耳其死亡人數增至1,014人，敍利亞死亡人數增至328人，加上不屬敍利亞官方控制區域有225人死亡及811人受傷，即兩國合共死亡人數增至逾1,500人。

【20:05】美國地質調查局指出，這是1939年以來土耳其的最強地震，而當年強度相若的地震造成3萬人死亡。

【19:50】歐洲-地中海地震中心（EMSC）表示，土耳其周一合計發生151次地震，震級最大的2次分別為當地時間上午4時17分的7.8級，以及下午1時24分的7.8級。6級以上餘震有2次，5級以上有13次。

【19:10】中國國家主席習近平分別向土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）及敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）致慰問電，代表中國政府和人民向遇難者表示沉痛哀悼。

中國外交部表示，目前暫時沒有收到中國公民的傷亡報告，中國駐土耳其及敘利亞等地區的使領館已啟動應急響應機制。

【18:30】土耳其南部當地時間周一下午1時半發生7.5級地震，距離第一次地震未足12小時，專家指震感已蔓延至逾200公里外。是次震源位於南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）東北67公里處。

土耳其官方指，兩次7級地震為獨立地震。災害及應急管理局表示，第二次地震雖然級別較輕，但深度更大。

【18:25】埃爾多安表示，地震已造成912人死亡及近5,400人受傷。埃爾多安承認，隨著救援工作繼續，無法預測死亡人數將會增加多少，據報仍有數百人被困於廢墟下。當地已有2,818幢建築物倒塌，是自1939年來最大的災難。

【18:20】敘利亞國家通訊社報道，政府控制地區最少已有370人死亡，逾1,000人受傷。

【11:50】土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）附近地區周一清晨時分發生7.8級地震，震源深度約17.9公里。之後發生最少20次餘震，其中一次達到6.7級。有居民透露事發時最少發生3次劇震，在當地生活40年以來首次經歷如此嚴重的地震。

被列入聯合國世界遺產名錄的加濟安泰普古堡局部倒塌，古堡東部、南部和東南部的部分堡壘被地震摧毀。

▼ 點擊圖片放大 +2

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲、李俊儀、吳漢培、嚴智勇