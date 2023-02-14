【土耳其地震】土敍兩國3.7萬人遇難 兩人被困198小時後獲救（持續更新）

土耳其南部上周一（6日）於12小時內接連發生7.8級及7.5級大地震，暫時造成土耳其及鄰國敘利亞合共超過3.4萬人死亡。災區出現搶掠及衝突，阻礙部分國家救援隊工作。

第一次地震周一清晨發生，震央位於南部城市加濟安泰普，震級達7.8，震源深度約17.9公里；

第二次地震周一下午1時半發生，震央位於南部城市卡赫拉曼馬拉什 ，震級達7.5，震源深度較第一次深；

土耳其官方表示，第二次地震並非第一次地震的餘震；

土耳其有31,643 人死亡，逾7.28萬人受傷；

敘利亞有超過5,700人死亡，逾5,200人受傷；

埃爾多安宣布，土耳其進入3個月緊急狀態；

土耳其自1939年來最大型的災難；

以色列、黎巴嫩、塞浦路斯、希臘、以至遠至埃及，也有民眾感到地震。

【本港時間2月14日】

【16:19】當地時間周二清晨，卡赫拉曼馬拉什省一名男童及一名男子被困超過8日後獲救。

【10:47】土耳其增至31,643人死亡，敘利亞有逾5,700人死亡。兩國合計遇難人數超過3.7萬。

【08:55】搜救人員在哈塔伊省（Hatay）的一處倒塌建築瓦礫堆中，救出一名被埋182小時的13歲青少年。

【本港時間2月13日】

【10:13】土耳其增至29,695人死亡，敘利亞有4,574人死亡。兩國合計遇難人數超過3.4萬。

【06:40】土耳其一名兩歲小水童被埋在瓦礫下159小時後獲救。

【本港時間2月12日】

【15:28】土耳其增至24,617人死亡，敘利亞有超過4,500人死亡。兩國合計遇難人數超過2.9萬。

【本港時間2月11日】

【12:16】土耳其增至20,213人死亡，敘利亞有3,553人死亡。兩國合計遇難人數超過2.3萬。

【本港時間2月10日】

【21:46】土耳其增至18,991人死亡，敍利亞3,377人死亡，兩國合計遇難人數超過2.2萬。

【11:08】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲，制裁不應阻礙救災，促請更多援助部隊前往敘利亞北部及反抗軍控制區域。同時，首支救援部隊進入敘利亞北部。【下一頁】

【10:13】土耳其增至17,674人死亡，敍利亞增至3,377人死亡，兩國合計遇難人數超過2.1萬。

【04:58】世界銀行周四（9日）宣布，向土耳其及敘利亞提供17.8億美元援助（約139.7億港元），協助兩國救災及災後重建。

【本港時間2月9日】

【10:59】埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）反擊批評，聲稱無可能預防今次等級的大型天災。【下一頁】

【10:22】土耳其增至12,391人死亡，敍利亞增至2,992人死亡，兩國合計遇難人數超過1.5萬。

【本港時間2月8日】

【21:35】土耳其增至8,754人死亡，敍利亞增至2,262人死亡，兩國合計遇難人數超過1.1萬。

【16:53】土甲球會馬拉蒂亞（Yeni Malatyaspor）宣布，土耳其門將杜卡斯蘭（Ahmet Eyup Turkaslan）在地震中遇難，終年28歲。

【16:04】土耳其增至6,957人死亡。

【13:23】敘利亞增至2,470人死亡。

【11:00】多國救援隊伍陸續抵達災區，包括印度、美國及南韓等。

【10:00】聯合國發表聲明指，敘利亞地震前已有7成人口需人道援助，是次災難對很多弱勢家庭造成毀滅性打擊。

【09:00】南韓媒體報道，北韓領袖金正恩向敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）致慰問電，對災難表示深切哀悼。

【08:00】Fuat Oktay指，已有逾8,000人獲救，約有38萬人正在政府避難所等地方避難。大批民眾在清真寺、社區中心、體育館及商場等地方聚集。

【07:00】土耳其副總統Fuat Oktay表示，當地已錄得5,894宗死亡個案，令有逾3.48萬人受傷。

敘利亞官方指在其控制區內，錄得最少812人死亡，近1,500人受傷。在反叛軍控制地區的慈善組織White Helmets則指，最少1,220人死亡，約2,600人受傷。兩國合共死亡人數升至近8,000人。

【本港時間2月7日】

【20:55】土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）宣布，國家進入緊急狀態3個月。

【18:05】多國派員赴土耳其協助搜救，但寒冷天氣加上雨勢都令搜救難度大增。【下一頁】

【17:35】專家指出，土耳其大地震傷亡慘重，關鍵原因是災區有大量脆弱舊建築，結果出現「鬆餅式倒塌」（pancake collapses）。【下一頁】

【17:35】敘利亞災區有醫生表示，當地死傷者大多為兒童，而極寒冷天氣也加大救援隊搜索生還者的難度。【下一頁】

【17:20】哈塔伊體育會（Hatayspor）領隊確認，受傷的加納球員艾素（Christian Atsu）已從瓦礫中救出，但球會體育總監Taner Savut尚未獲救。【下一頁】

【16:42】土耳其副總統指，該國已增至3,419人死亡，連同敘利亞有1,602人罹難，死亡人數合共增至5,021人。

【15:57】土耳其國營阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）引述災難及緊急管理部，指當地死亡人數增至3,381人。

【15:04】 根據敘利亞政府和反政府軍控制的西北部救援機構，敘利亞的死亡人數升至超過1,500人。連同土耳其有2,921人死亡， 兩國合共有超過4,400人死亡。

【12:36】外國媒體分析今次地震死傷枕藉的原因，可能與震源較淺有關，而且餘震可能長時間持續出現。【下一頁】

【12:06】敘利亞有孕婦被困於瓦礫仍盡全力分娩，誕下一名男嬰後離世。【下一頁】

【11:36】土耳其中部再發生5.6級地震，預計會再出現一連串餘震。

【11:12】敘利亞一名年僅歲半的女童於廢墟中奇跡獲救，幾乎毫髮無損。可惜女童的母親與兄姊都因地震不幸遇難。【下一頁】

【10:50】曾效力英超球會車路士的艾素在土耳其聯賽征戰，有指他仍被困在瓦礫下。【下一頁】

【10:00】土耳其死亡人數增至2,921人，加上敍利亞有1,444人死亡，兩國合共死亡人數超過4,300人。

【07:02】世界衛生組織（WHO）歐洲資深緊急事務專員斯莫爾活特（Catherine Smallwood）警告，今次地震死亡人數恐怕超過2萬人。

【本港時間2月6日】

【23:00】土耳其死亡人數增至1,498人，加上敍利亞有810人死亡，兩國合共死亡人數超過2,300人。

【22:25】土耳其死亡人數增至1,121人，加上敍利亞有783人死亡，兩國合共死亡人數超過1,900人。

【21:25】土耳其死亡人數為1,014人，敍利亞死亡人數增至783人，即兩國合共死亡人數增至1,797人。

【20:40】美國地質調查局（USGS）統計，土耳其過去24小時已發生39次4級以上的地震。

【20:40】土耳其死亡人數增至1,014人，敍利亞死亡人數增至328人，加上不屬敍利亞官方控制區域有225人死亡及811人受傷，即兩國合共死亡人數增至逾1,500人。

【20:05】美國地質調查局指出，這是1939年以來土耳其的最強地震，而當年強度相若的地震造成3萬人死亡。

【19:50】歐洲-地中海地震中心（EMSC）表示，土耳其周一合計發生151次地震，震級最大的2次分別為當地時間上午4時17分的7.8級，以及下午1時24分的7.8級。6級以上餘震有2次，5級以上有13次。

【19:10】中國國家主席習近平分別向土耳其總統埃爾多安及敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）致慰問電，代表中國政府和人民向遇難者表示沉痛哀悼。

中國外交部表示，目前暫時沒有收到中國公民的傷亡報告，中國駐土耳其及敘利亞等地區的使領館已啟動應急響應機制。

【18:30】土耳其南部當地時間周一下午1時半發生7.5級地震，距離第一次地震未足12小時，專家指震感已蔓延至逾200公里外。是次震源位於南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）東北67公里處。

土耳其官方指，兩次7級地震為獨立地震。災害及應急管理局表示，第二次地震雖然級別較輕，但深度更大。

【18:25】埃爾多安表示，地震已造成912人死亡及近5,400人受傷。埃爾多安承認，隨著救援工作繼續，無法預測死亡人數將會增加多少，據報仍有數百人被困於廢墟下。當地已有2,818幢建築物倒塌，是自1939年來最大的災難。

【18:20】敘利亞國家通訊社報道，政府控制地區最少已有370人死亡，逾1,000人受傷。

【11:50】土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）附近地區周一清晨時分發生7.8級地震，震源深度約17.9公里。之後發生最少20次餘震，其中一次達到6.7級。有居民透露事發時最少發生3次劇震，在當地生活40年以來首次經歷如此嚴重的地震。

被列入聯合國世界遺產名錄的加濟安泰普古堡局部倒塌，古堡東部、南部和東南部的部分堡壘被地震摧毀。

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責任編輯：鄭錦玲、李俊儀、吳漢培、嚴智勇