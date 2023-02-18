【土耳其地震】加納國腳艾素身亡 土敍兩國4.5萬人遇難 再有3人奇跡獲救（持續更新）

土耳其南部上周一（6日）於12小時內接連發生7.8級及7.5級大地震，暫時造成土耳其及鄰國敘利亞合共超過4.5萬人死亡。日前再有3人奇跡獲救，包括兩名男子及1名12歲男童，他們分別被困278及260小時後獲救。其中，34歲男子獲救後立即與家人視像通話，家人向他展示其剛出生的女兒，他之後被送到醫院與太太及女兒團聚。

31歲的加納足球員艾素（Christian Atsu）自地震後一直失蹤，其經理人周六（18日）證實，搜救人員已在瓦礫中發現其屍首。

艾素曾征戰英超，先後效力車路士及紐卡素，去年9月由沙特阿拉伯聯賽，轉戰土耳其哈塔伊體育會（Hatayspor），而球隊基地正是今次震央所在的卡赫拉曼馬拉什地區（Kahramanmaras）。

第一次地震上周一（6日）清晨發生，震央位於南部城市加濟安泰普，震級達7.8，震源深度約17.9公里；

第二次地震同日下午1時半發生，震央位於南部城市卡赫拉曼馬拉什 ，震級達7.5，震源深度較第一次深；

土耳其官方表示，第二次地震並非第一次地震的餘震；

土耳其有39,672人死亡，逾7.28萬人受傷；

敘利亞有超過5,800人死亡，逾5,200人受傷；

今次是土耳其自1939年來最大型的災難，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布，土耳其進入3個月緊急狀態。他又反擊批評，聲稱無可能預防今次等級的大型天災。【下一頁】

專家指出，土耳其大地震傷亡慘重，關鍵原因是災區有大量脆弱舊建築，結果出現「鬆餅式倒塌」（pancake collapses）。【下一頁】

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲，制裁不應阻礙救災，促請更多援助部隊前往敘利亞北部及反抗軍控制區域。【下一頁】

世界銀行宣布，向土耳其及敘利亞提供17.8億美元援助（約140億港元），協助兩國救災及災後重建。

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責任編輯：鄭錦玲、李俊儀、吳漢培、嚴智勇