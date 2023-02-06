【YouTube新功能】YouTube共同直播功能登場　需流動裝置才可進行

▲ YouTube Go Live Together用戶只需有50名訂閱者即可主持直播。

YouTube近年涉足直播界，不過僅限單人進行，若需要兩人同時在場，需借助第三方應用程式，才能在YouTube上進行雙人直播。直到去年，YouTube宣布推出「YouTube Go Live Together」測試版，供兩個不同帳戶的持有人同時進行直播。終在本月起，功能正式對公眾開放。

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YouTube表示，YouTube Go Live Together現已推出，創作者可邀請另一位嘉賓一同進行直播。YouTube提到，主持人只要擁用超過50個訂閱者，便可使用相關功能，而作為為嘉賓的另一用戶則沒有相關限制。

使用YouTube Go Live Together的主持人，主要負責設定直播時間、建立直播房間、輸入標題和內容描述及邀請嘉賓等。嘉賓則在確認邀請後，在等候室等待主持人開始直播才能加入。該程式現時雖然只供兩個帳戶使用，但主持人可在直播期間隨時切換嘉賓帳號，且可以獨享直播廣告所帶來的收益。

惟Go Live Together暫時只允許用戶，利用智能手機或平板電腦等移動裝置進行直播，想使其他類型的電腦或配合專業相機鏡頭進行直播，則有待YouTube未來進一步開放相關功能。另外，Go Live Together的主持人需承擔更多風險，隨時因嘉賓言行違反社群守則而面臨YouTube的警告及處分。

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責任編輯：莫悠悠

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