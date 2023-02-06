▲ 【香港加息告終？】余偉文：港P見頂言之尚早 去年港銀貸款下跌罕見

本地銀行近日未有跟隨美國加息而上調港元最優惠利率（Prime rate， P），金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議後表示，銀行的P水平是商業決定，銀行會視乎資金成本結構，若發現資金充裕，相信銀行未必上調P，但由於加息周期未完，香港銀行同業拆息（HIBOR）在機制下，若隨美息上，多數情況都會給予銀行壓力調整此商業利率，故認為現時指港元最優惠利率見頂是言之尚早。

對於香港銀行業去年貸款錄得負增長3%，余偉文指該現象少見，但其實去年用於香港的貸款增長是有微升，而用於香港以外的貸款則下跌，後者有不少是用於內地，去年因為內地的經濟情況、尚未通關，故投資意慾有減少。

他相信，隨着內地控疫政策改變，出現不少政策支持增長，今年內地經濟應有反彈，希望內地投資意慾增加的情況下，內地的貸款會有增加，而本地方面，希望今年有經濟反彈，現時樓市氣氛似改善，會否帶動本地貸款上升？他相信香港和內地的經濟情況都會推動今年香港銀行業貸款較正常化。

金管局聯同銀行業中小企貸款協調機制於2020年5月推出預先批核還息不還本安排，計劃延長至7月底，余偉文重申，此等支援措施不應長久下去，要有退場方式，此前已公布提供償還本金金額20%、50%兩個選項，往後進展方面，金管局會和銀行、中小企聯會等續商討退場方式，包括再提升償還本金成數等，都會再考慮。他指隨着經濟復常，現只有2%合資格客戶使用還息不還本安排，惟要照顧他們情況，故會打算穩步循序退場。

余偉文又指，會否再延長還息不還本計劃，需要再和銀行、業界商討，亦視乎未來數月經濟復常的情況，故言之尚早。他說，以現時計劃的使用量，即使計劃日後不再延期，有企業未能還款，對銀行不良貸款影響微乎其微。

銀行業特定分類貸款比率截至去年9月升至1.19%，余偉文指，這不少是受到內房情況所影響，由於去年第4季內房仍有壓力，預計去年第4季銀行業特定分類貸款比率仍有機會再微升，目前而言，暫未見內房今年首2季有不明朗情況，內地和香港的經濟都在改善，加上內地有政策支持健康內房，會否為該比率情況提供到穩定性則要再檢視。

他又提到，虛擬銀行若取得財富管理牌照，可申請參加跨境理財通，由香港監管機構和內地部委作出審批，被問是否有虛銀申請中，他稱各方一直在商討中。

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記者：胡學能