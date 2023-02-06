【名家看法】洪灝：恒指獲利回吐難以忽略　中國市場料回調後重整旗鼓

▲ 【名家看法】洪灝：恒指獲利回吐難以忽略 料中國市場回調後重整旗鼓

對沖基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝發表報告指，恒指歷經約三個月50%的大漲，獲利了結的衝動難以忽略，與此同時，中國PMI重回擴張區間，但以上證指數為代表的在岸市場並未充分反應，料中國市場在回調後理應重整旗鼓。

洪灝稱，恒指漲勢於22,700點停滯不前，與其2022年10月底設定的23,000點目標，以及22,500點850周期線僅一步之遙。

盈富基金錄資金外流 大宗商品價格分歧

報告認為，儘管市場對中國的情緒普遍回暖，股市一路高歌猛進，但數據顯示，追踪恒指的最大ETF盈富基金 （02800） 錄資金外流。近月油價持續向好，但金屬則有所回落，洪灝提到，大宗商品對實體經濟狀況殊為敏感，而金屬和能源價格表現分歧，正是市場靜待觀望復甦的進一步證據。

大宗商品表現分岐，洪灝稱，加上收益率曲線倒掛，但美國就業數據勢頭不減等諸多差異，表明市場正處於一個關鍵的市場節點，認為經濟周期性複蘇，但復甦的道路將是千迴百折。

去年10月屬長期轉折點

報告提到，GROW專有的長期經濟領先指標（LLEI）預示著未來數月美國經濟將進一步放緩，但也昭示2022年10月底預測的市場底部的意義所在。洪灝認為，中國PMI正重回擴張區間，但在岸市場尚未完全雲合風應，另外估值和中國的市值亦表明，去年10月的底部確乎是一個長期轉折點。

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記者：李哲毅