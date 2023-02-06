特朗普與拜登2024再爭總統？ 美國民眾不支持

美國將在2024年舉行總統大選，或有機會重現前總統特朗普（Donald Trump）與現總統拜登（Joe Biden）對決。惟最新美國民調顯示，超過一半選民不希望拜登出選，接近一半選民不支持特朗普明年參與角逐總統。

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周日（5日）公布的華盛頓郵報與美國廣播公司（ABC）合作民調顯示，民主黨人或傾向民主黨支持受訪者中，多達58%不希望拜登成為2024年民主黨總統候選人。共和黨人或傾向共和黨支持受訪者中，49%不想特朗普參選。

相反，只有31%民主黨人支持拜登角逐2024年總統寶座，特朗普在受訪共和黨人中亦僅有44%支持度。

民調亦指出，一旦拜登最終連任成功，6成2受訪美國民眾會感到不滿或憤怒。如特朗普當選，同樣感受的美國民眾亦多達56%。僅有36%受訪者對拜登可能勝選感樂觀或滿足，43受訪者%對特朗普勝選有相同感受。

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如果拜登最終在2024年再與特朗普競爭總統，民調中特朗普獲得48%支持，以3%領先拜登。

特朗普早於去年11月﹑中期選舉後，已高調宣布參與2024年大選。拜登暫未有正式公布，但他暗示自己有意角逐連任。

不過二人對手不少，前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）﹑前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及前副總統彭斯（Mike Pence）亦有傳打算參加2024年大選。

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責任編輯：吳漢培